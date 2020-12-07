福斯新聞網7日報導，川普計劃在1月20日總統當選人拜登就職當天以戲劇性方式離開白宮，就是要和拜登搶鏡頭，互別苗頭。

川普至今仍不認輸，連1月20日在白宮的最後一天都要喧賓奪主，和拜登搶鏡。他將最後一次搭乘總統專機「空軍一號」，計畫前往佛州在當地舉行大型集會，高調宣布參選2024。這勢必會與拜登的就職典禮打對台，造成螢幕「分割」畫面，一邊是卸任總統向人群發表演講，另一邊是新任總統宣誓就職。

(中時 )