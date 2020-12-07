川普計劃1月20日在佛州和拜登打對台 22:002020/12/07 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 川普（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福斯新聞網7日報導，川普計劃在1月20日總統當選人拜登就職當天以戲劇性方式離開白宮，就是要和拜登搶鏡頭，互別苗頭。 川普至今仍不認輸，連1月20日在白宮的最後一天都要喧賓奪主，和拜登搶鏡。他將最後一次搭乘總統專機「空軍一號」，計畫前往佛州在當地舉行大型集會，高調宣布參選2024。這勢必會與拜登的就職典禮打對台，造成螢幕「分割」畫面，一邊是卸任總統向人群發表演講，另一邊是新任總統宣誓就職。 川普私人律師朱利安尼 確診新冠肺炎 鎧勝併入和碩 1／15下市 (中時 ) #拜登 #川普 #1月 #20 #計劃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 喬治亞州造勢 川普稱勝利被偷走 04:092020/12/07 兩岸要聞 TikTok大限已過卻未被迫出售 專家曝白宮盤算 11:132020/12/07 財經 《半導體》矽格11月營收登第3高 Q4拚續締新猷 17:042020/12/07 財經 川普律師朱利安尼染新冠 驚傳已經送醫 07:432020/12/07 國際 獨》大陸水運局鬆口 美國線明元月每大箱運價調升1千美元 15:002020/12/07 財經 中職》統一獅1月10日第一階段春訓 移至高雄國慶球場進行 17:172020/12/07 體育 拜登上任 港媒：民進黨下這招險棋 台灣風險無限大 00:452020/12/07 政治 拜登不簽貿協綠營吞萊豬 林佳新爆台灣最後結局 22:102020/12/07 政治 國際熱門新聞 陸暫停第6家澳肉商供應牛肉 疑報復澳小麥商退出陸市場 - 國際 女友趴趴走提分手 男慘遭「猴子偷桃」下體撕裂15cm險絕後 - 國際 川普計劃1月20日在佛州和拜登打對台 - 國際 移工出房門8秒罰10萬！台灣超嚴防疫登NHK 日網友推爆：日本快學 - 國際 伊朗飛彈炸美 官媒：至少80美國人喪命 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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