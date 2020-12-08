美國總統當選人拜登今天宣布，他將提名加州檢察長貝塞拉出任衛生及公共服務部部長，成為他對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情團隊的重要官員之一。

拜登發布聲明說：「這個由世界級醫學專家和公務人員組成的團隊將在（新政府上任）第一天就準備就緒，動員聯邦政府的所有資源擴大進行檢測和推行戴口罩。」他又說，他們將會「監督藥品和疫苗的安全、公平和自由分配」。

拜登面臨增加內閣人選多元性的壓力，例如國會西裔黨團（Congressional Hispanic Caucus）就抱怨內閣中拉丁裔成員不夠。如今他選出62歲的拉丁裔前眾議員貝塞拉（Xavier Becerra）擔任要職。

目前美國官員正疲於遏制疫情重新升溫，包括確診人數創紀錄，以及近幾天單日病故人數突破2000人。此外，官員也得準備疫苗接種的龐大作業。

根據路透社統計，已有超過28萬1000名美國人死於2019冠狀病毒疾病。

明年1月20日將就任的拜登，正陸續找人接掌關鍵要職。拜登上週已提出衛生團隊部分高層人員名單，他先前也已公布國安和經濟團隊高階職位人選。（譯者：林治平）1091207

(中央社)