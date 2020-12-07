美國準總統拜登日前接受美媒《紐約時報》專訪，宣布「暫時不打算與任何國家簽訂新的貿易協定」。但民進黨政府早在8月底宣布開放萊豬、美牛，甚至表示希望與美方簽定雙邊協議。對此，雲林菜農林佳新痛批，美國把台灣當狗而已，某些人是自抬身價。

拜登提到「在對本國、勞工與教育進行重大投資之前，我不打算簽訂任何新的貿易協議」。

林佳新7日在臉書貼文表示，當拜登說出上任「不簽任何貿易協議」，很明顯政府開放萊豬是在「沒有互惠，沒有對等」的條件下做的，事實上民進黨根本就被拜登白嫖了，他要強調的是，當台灣主動開放，美國連遊說都省下，我們卻把美國當爸爸，但美國卻只把我們當狗而已，完全是民進黨高抬自己身價了。

蔡政府進口萊豬爭議不斷，民間進口肉品業者發起自救活動，全國進口豬肉同業由中華民國禽肉發展協會榮譽理事長李春來（右）召集，3日在台北舉行記者會宣示，為消除國人疑慮，明年將維持現況進口無萊豬肉，並自主標示無萊豬肉商品，針對外界質疑此舉是為了幫蔡政府解套，李直呼「神經病」，強調都要都要被政府害到沒命，是因為了生存才會站出來說明。（張鎧乙攝）

林佳新還指出，很多外交好友都跟他說過：「台美關係，根本是美國意識的執行而已，誰跟你談判？」、「丟下來吞下去只有你們(台灣)怎麼執行而已，美方誰在意你們感受？」。

最後，林佳新更痛批，雖然許多人都知道台灣在國際關係上維繫不易，但為了「政權的延續」不擇手段壓寶，而讓台灣走向「喪權辱國」這地步，真的值得嗎？台灣的確「綠」了，但人民更開始「慮」了。

【喪權辱國】【白嫖？】 就是這麼簡單沒什麼好說，台灣主動開放，連遊說都省下 https://www.chinatimes.com/realtimenews/20201207001857-260407 我講句白話大家別介意（要介意我也不... 由林佳新發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)