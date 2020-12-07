全球股市持續受市場憧憬美國會很快達成新紓困方案，美國總統當選人拜登認為國會通過的任何方案都不夠，2021年1月還需要更多，加上企業購併、外資調高部分企業投資評等與中國經濟數據強勁等鼓舞，資金持續買超整體股票型基金，近周近百億美元流入股票基金，創下EPFR Global歷年12月有紀錄以來，單周最大量，其次是亞太股票基金。

富達投信指出，各區股票型基金中，全球股票型基金買超稱霸，在前週買超創下新記錄後，上週買超再度超過百億美元，近108億美元；其次是亞太（不含日本）股票型基金，買超居次，擴大到40億美元以上；新興市場股票型基金連續9週買超，位居第3，近22億美元。單一國家中，又以北向資金流往陸股表現最佳，買超近32億美元。

各類股中，仍以能源股買氣居冠，連續10周買超，一周買超10.4億美元。其他多數類股均呈現淨流入，但買超幅度縮小。

整體債券型基金上週買超擴增逾百億美元到102.2億美元。其中新興市場債連續3周買超居冠，買超近28億美元，其次是通膨連結債，買超近20億美元，總回報債買超16.6億美元；公債持續流出，但縮小到5.5億美元。

在接下來的幾個月中，富達投信指出，仍有不少動力來推升風險性資產。主要是因當前美國個人儲蓄率仍高，自Q2流入美國貨幣市場基金超過1兆美元，大部分仍停泊在貨幣市場，目前不少知名外資機構依然看好2021年全球股市，若美新刺激方案一旦確立，股市仍有一波漲勢。建議追成長的投資人鎖定中國內需消費、全球健康護理、新興市場、印度聚焦基金。而龍頭股息成長企業為主的全球入息股票型基金。

富達投信指出，穩健投資人，宜以高品質的全球優質債券基金或是靈活在股債另類資產等多元資產中調整的多重資產收益型基金為主；至於美元高收益債與亞債（包括亞洲高收益債）的基本面與技術面依然良好，皆宜續抱。

(工商 )