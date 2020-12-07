經歷完雙11及黑色星期五後，電商業者仍是沒有放過大家的錢包，再度在本月推出壓軸的年終雙12購物節，讓大家把握最後一個大檔下單購買還沒入手的心頭好，而自11月底的暖身慶到現在，各平台上銷量都有明顯成長，像蝦皮購物首周就已狂銷4000支小米手環，整體比去年成長了30%，而奇摩購物中心的雙12暖慶業績也達40%年成長，可見消費熱度未減。

蝦皮購物雙12推福德口罩快樂小鹿與冰晶雪花限定版，12日前天天零點開搶，299元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物雙12推iPhone 12 mini 128G優惠，搭配商城88折券，最高折2000元，原價2萬5500元，12日零點開搶，特價2萬3500元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物在雙12看準了台灣及東南亞 7大市場的銷售表現，同步祭出多項人氣商品下殺1.2折，針對消費者熱愛的商品通通推出下殺優惠，像今年穩坐跨國熱銷冠亞軍寶座的口罩等防疫用品，蝦皮即將於12日前天天零時開搶聖誕限定版的福德口罩，還有不能少的宅商品如Switch主機則將於10日中午12時開搶等，而且再延續雙11的競標熱潮，推出了12日前下單，雙12當天即可競標特斯拉Model 3，確認購車後蝦皮購物更會再加碼贊助20萬元購車金。

PChome 24h購物雙12推伊萊克斯直立式掛燙機，原價3990元，15日前特價1990元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物雙12推契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml ，原價2900元，15日前特價1580元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物則精選十大會場，主打3C、家電、手機數位、生活日用、專櫃保養等品類下殺最低1折起，還有如家電館於11日到15日就加碼單筆滿額抽1212P幣、手機數位館狂降4折起，最高回饋達16%，另再攜手36大銀行最高回饋1萬2121元，若儲值購物及使用9大行動支付最高送20%，13日前使用Pi拍錢包、綁定玉山Pi拍錢包，信用卡筆筆回饋5%無上限等優惠，而15日前全站單筆消費滿1212元，再抽2021年破萬購物金。

樂天市場雙12推COACH 新款水桶包，原價1萬元，特價2770元。（樂天市場提供）

樂天市場雙12推The North Face連帽羽絨外套，原價1萬3380元，特價6490元。（樂天市場提供）

樂天購物就將於14日前集結百大精選店家、數百項國際大牌商品，推出天天整點最低下殺一折起特賣活動，天天領千萬優惠券，每日最高可省1590元，銀行加碼回饋10%刷卡金，滿3000再抽PS5；奇摩電商活動則開跑至13日，祭百萬件商品1折起、上億折價券、祭最高25%回饋以外，還有超贈點30倍送及萊爾富快閃免運優惠，再加碼推iPhone 12、PS5、Dyson及Acer電競筆電等人氣大獎天天抽。

Yahoo奇摩購物中心雙12推三星Galaxy Note10+ 12GB／256G，原價3萬2900元，13日前下殺特價2萬2900元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩超級商城雙12推15日前K-SWISS鞋款，均一價1212元。 (Yahoo奇摩超級商城提供）

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