養樂多燕子隊今（7）日與年輕的四番主炮村上宗隆換約，並為他加薪5500萬日圓、調幅高達122％。村上明年的年薪宛如坐直昇機般，從原本的4500萬日圓跳到1億日圓，並成為隊史最年輕的「億圓男」。

村上宗隆高中畢業就進入日職，明年才第4個球季，薪資就已突破1億日圓；超越當年的鈴木一朗、松井秀喜，僅次於打職棒第3年就破億的高中畢業生松坂大輔、大谷翔平，名列日職第3人。一朗和松井在職棒生涯第4年都是年薪8000萬日圓，不過第5年薪資就翻倍成為1.6億日圓。

村上宗隆去年拿下中央聯盟「新人王」，今年出賽120場，連續兩年全勤。全壘打28支雖比去年的36支少，但打擊率3成07卻比去年的2成31進步很多，排名央聯第5。而且被三振115次也比去年的184K減少69K之多，連帶的上壘率4成27、長打率5成85都非常理想，OPS（攻擊指數）也達到1.012。加上打點86分、28轟兩項都排名央聯第2，因此球團願意把他的年薪提升到1億日圓。

成為「億圓男」後村上宗隆覺得責任加重，更需全力以赴，明年球季則設定打擊率3成、30轟、100打點的目標。也盼望入選「日本武士隊」（國家隊），在7月間的東京奧運會棒球賽大展身手，爭取一面金牌。

(中時 )