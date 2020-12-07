第四季是航空貨運旺季，加上雙十一電商最大促銷活動，中菲行（5609）11月營收再度破20億元，單月營收20.40億元，是今年第四次破20億元，也是第四高，年增28.7％；累計前11月營收為204.5億元，年增30％，創歷史新高。

今年因新冠肺炎疫情，航空客運大量停飛，少了客機機腹載貨空間，市場一位難求，運價高漲，在5月醫療用品用運送高峰，中菲行月營收高達27.16億元，創歷史新高，4月營收21.41億元，6月20.80億元。

該公司11月全球各地營收全面成長，台灣地區營收1.69億元，營收占比8.3％，年增36.6％；香港及大陸地區營收11.04億元，營收占比54.21％，年增37.5％；亞太其他地區營收3.25億元，營收占比15.9％，年增21.1％；美洲地區營收3.94億元，營收占比19.3％，年增11.3％；歐洲地區營收0.48億元，營收占比2.4％，年增30.2％。

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