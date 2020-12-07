台北高等行政法院今裁定駁回中天新聞台不予換照的假處分聲請，律師劉韋廷在中天新聞台頭條開講中表示，法官的邏輯滿奇怪的，似乎「為了駁回而找出駁回的理由」。

他表示，法官應考量多數申請換照都會許可，僅少數特別例外才不許可，一般人民包括公司都應該信賴可獲得換照的許可，今天不予換才是申請人難以預估或預料的，因為所有電視台幾乎很少看到6年換照不過的。

劉韋廷說，今天中午他知道中天假處分被駁回時，心裡還有預感，法官要以什麼理由來駁回。因為這個理由他事後看了滿遺憾的，法院的理由真的有點牽強。中天聲請的只是暫時繼續播，什麼條件下符合暫時繼續播？其實行政訴訟法是有規定的，如果今天發生了有可能撤照，發生重大損害，或者為了避免急迫的危險，原則上只要符合其一，法院就應該許可。

他表示，法院的駁回有三個大方向，首先是指中天沒有說清楚，將來打這個案件的行政訴訟有多高的機率可以勝訴，但針對什麼沒有講清楚，法官完全沒有寫，這部分有點打高空。

劉韋廷並認為，第二個法官駁回的條件更讓人難以接受，因為關台後收視戶看不到、員工失業、公司股東受影響，這絕對是急迫馬上發生的危險，而且這個危險是重大損害，法官居然講，如果這些危害可以回復，也就是用金錢填補的話，就非重大損害跟急迫危險。這部分他也完全聽不懂，他質疑法官真的看對法條嗎？

至於駁回的第三個理由，劉韋廷也說，他也完全不能接受，法官說看起來中天沒有重大損害、也沒有回復的問題，所以政府應該監督媒體，中天應該被關台，否則中天就會用假處分來繞過原本6年要審查的機制。不過，正因將來法律訴訟曠日廢時，所以才暫請法院給予暫時處分，「今天只是申請一個暫時狀態，並沒有迴避原本的審查機制」，對於法官下的處分他難以信服。

(中時 )