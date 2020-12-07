北京當局與澳洲之間衝突不斷延燒，澳洲無論是農產品或是煤炭等產品都傳遭到陸方以禁止進口、加徵稅額等方式制裁，不少專家警告，由於澳洲近幾年來大量依賴大陸市場作為經濟成長動能，若陸方縮手不讓澳洲產品進入大陸市場，將對澳洲經濟產生嚴重衝擊。不過，就以澳洲鐵礦石來說，大陸與澳洲其實存在相互依賴的關係。

據《普氏能源資訊》報導，鐵礦石為交易量與交易額都是僅次於原油市場第二大的大宗商品，分析師認為，該商品有機會成為繼銅這個資源後，一樣反映全球經濟的指標，新加坡交易所商品總監金裕昌指出，鐵礦石與大陸景氣連動愈加密切，加上基礎建設開發，北京當局的經濟刺激手段也會著重基礎建設，同時大陸成為新冠疫情後，首批站穩腳步經濟復甦的國家，同時也是今年少數還有正成長表現的經濟體，大陸有機會在2021年繼續作為經濟增長的引擎，鐵礦石將成為指標。

據《澳洲金融評論報》（The Australian FinancialReview）報導指出，全球最大的全球最大鐵礦石供應商巴西淡水河谷（Vale）日前宣布將下修產出預測，加上非洲幾內亞的西芒杜鐵礦（Simandou）受到當地政局紛亂影響，大陸最穩定的鐵礦石來源還是澳洲。

CRU顧問公司高級鐵礦分析師Andrew Gadd表示，雖然大陸近年加強回收廢鐵，但對於大陸鋼鐵需求仍無法滿足。Andrew Gadd指出，大陸本土的鐵礦石產業萎縮，從目前的20%，直至2030年將跌至14%，既然大陸在基礎建設需要這資源，身為全球最大鐵礦石生產國的澳洲仍有優勢，就算從全球其他國家進口，也還需要供應額外3億公噸的供應量，才能滿足大陸需求。

澳洲礦業商人Clive Palmer今年稍早向媒體指出，大陸若沒有澳洲的鐵礦石，大陸經濟將崩潰，甚至建議澳洲政府對大陸出口的鐵礦石加徵關稅，藉此抵擋大陸對澳洲的貿易戰攻勢。

(中時新聞網)