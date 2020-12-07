總統蔡英文今年8月底時，突襲式宣布將在明年開放含萊克多巴胺的豬肉進口，引發社會嘩然。（報系資料照）

台灣將於明年開放萊豬進口，各界猜測是因為可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定），但是美國總統當選人拜登上周卻表示，將確保美國國內投資優先策略，暫時不和任何國家簽訂新的貿易協定。消息曝光後，引發國人批評「空歡喜一場」。對此，資深媒體人謝寒冰忍不住強烈抨擊，政府一意孤行進萊豬，理由到底是什麼？這樣做反而讓人家覺得台灣好像就是美國小弟！

謝寒冰今(7日)在政論節目《新聞大白話》中忍不住痛批政府，至少要讓萊豬進來時標示清楚，願意吃的人才去吃，然後看能否跟美國換到什麼貿易協定，甚至承諾軍購等，結果現在完全沒有，都是台灣單方面意思，且現在人家拜登說不簽新的貿易協定；他痛批民進黨，「台灣這不就是被人家當冤大頭！不要把人民當3歲小孩！」

不只如此，謝寒冰更直言，之前政府宣傳台美簽MOU好棒棒，未來可延長五年，但問題是人家拜登已經說不打算簽新的，台灣這不是白白浪費時間嗎？還要一意孤行進萊豬，反而讓人家覺得台灣好像就是美國小弟。

另外，謝寒冰也質疑，民進黨此舉若不是黑箱作業，不然是什麼？人民要求很少，你隨便換個東西也好，不要什麼都換不到，然後明明被打得滿地找牙，還打腫臉充胖子說自己好棒棒。

(中時新聞網)