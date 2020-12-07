英國即將開始接種新冠肺炎疫苗，且美元自近兩年半的低點反彈，激勵市場樂觀情緒，以致避險資產黃金價格下跌。現貨金價7日盤中下跌0.3％，降至每盎司1,832.3美元，紐約黃金期貨盤中下挫0.2％，報每盎司1,836.1美元。ActivTrades首席分析師迪卡薩（Carlo Alberto De Casa）指出，接下來幾個交易日將顯示1,850美元的阻力區有多強勁，該價位是金價進一步走揚的第一個關卡。

(工商 )