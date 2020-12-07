美元自近兩年半低點反彈 金價下跌 22:292020/12/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國即將開始接種新冠肺炎疫苗，且美元自近兩年半的低點反彈，激勵市場樂觀情緒，以致避險資產黃金價格下跌。現貨金價7日盤中下跌0.3％，降至每盎司1,832.3美元，紐約黃金期貨盤中下挫0.2％，報每盎司1,836.1美元。ActivTrades首席分析師迪卡薩（Carlo Alberto De Casa）指出，接下來幾個交易日將顯示1,850美元的阻力區有多強勁，該價位是金價進一步走揚的第一個關卡。 人民幣中間價6.5362元 創近兩年半新高 台股再創高 記憶體續攻、面板股開高走低 (工商 ) #金價 #自近 #兩年半 #低點反彈 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》避險需求降 拖累紐約期金走低 09:592020/12/07 財經 《港股》中美再現緊張 恆指瀉453點 國企挫187點 12:492020/12/07 財經 《匯市》美元指數弱 新台幣28.25有守 11:242020/12/07 財經 《日股》日經開高走低 跌百點 11:412020/12/07 財經 快跟這位爭議藝人當鄰居 今年轉手最多賺近200萬 12:042020/12/07 房市新訊 聚焦新紓困案進度 美股開盤小跌 聯電ADR續飆5％ 22:412020/12/07 財經 聯強11月營收342億元 改寫近兩年新高 22:002020/12/07 財經 智邦11月營收近50億創同期新高 連兩年營收攻500億有望 15:112020/12/07 財經 財經熱門新聞 關鍵資源急萎縮！北京對澳洲出重手 經濟殘酷現實曝光 - 財經 身邊阿姨都在搶！聯電「學弟變學長」背後有2大神秘力量 - 財經 印度不簽RCEP瞄準新市場是陸地盤 鐵板踢定了 - 財經 再生能源躉購費率調整 太陽光電 明年加成最高27％ - 財經要聞 - 工商時報 國巨行銷團隊改組 陳泰銘長女上位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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