美國總統當選人拜登在競選時承諾對抗氣候變遷，拜登內閣可能推動立法，要求企業揭露更多有關環保、社會責任和公司治理（ESG）的資訊。

倘若拜登有意兌現競選承諾，意味著企業可能必須提供更多有關業務運作與供應鏈的環境風險、溫室氣體排放和其他永續數據。對此拜登團隊未能及時表示意見。

多年來美國企業可自行決定年度永續報告的揭露內容，業者大多在報告細數公司的社會意識行動事蹟。依據美國證交會（SEC）法令，上市公司只需揭露對投資人重要的ESG相關資訊。

投資人長期以來一直敦促企業公布更多非財務資訊，但企業對此意興闌珊。不過機構投資人委員會主管博魯斯（Amy Borrus）表示，上市公司揭露天氣風險資訊的壓力逐漸上升。

隨著企業的社會責任意識增加，過去十年來越來越多企業公布永續行動報告。根據ESG顧問公司治理與責任研究所（Governance ＆ Accountability Institute）數據，2019年九成的標普500大公司出具永續報告，大幅高於2011年的兩成。

然而企業公布的內容才是關鍵。在缺乏強制的標準或法令規定下，企業能夠選擇公開哪些資訊，或是將哪些消息秘而不宣。

治理與責任研究所執行副總裁柯波拉（Louis Coppola）指出，在美國設立相關主管機關或是法令規定之前，業者可以報喜不報憂。

證交會主席克雷頓（Jay Clayton）雖然面臨部分委員壓力，要求設立ESG資訊揭露法規，不過將於12月卸任的克雷頓並未積極回應。

證交會前會計師、目前擔任顧問公司FrontLine Compliance總裁的林區（Amy Lynch）表示，提出立法草案並讓產業提出意見回饋需要時間，換言之，至少要到2022年法令才可能問世。

(工商 )