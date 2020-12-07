愛立信7日發表2020年最新一期《愛立信行動趨勢報告》，上調2020年年底全球5G用戶達2.2億，其中中國用戶將佔1.75億，佔比近8成。上調數據的原因，大部分源於中國市場的快速成長，達到其行動用戶數11％。中國市場成長的主要驅力來自中國國家重點策略、通訊服務業者的激烈競爭以及越來越多廠商推出經濟實惠的5G智慧型手機。

愛立信預估今年底，北美約有4％的行動用戶使用5G，歐洲將有近1％的5G用戶。5G的商業化目前正迅速發展。

根據最新的《愛立信行動趨勢報告》，2026年時，北美將有80％的行動用戶為5G用戶，成為全球5G最普及的地區。

愛立信並預估2026年年底將有35億5G用戶，佔行動數據流量50％以上。2026年時，北美將有80％的行動用戶為5G用戶，成為全球5G最普及的地區。而無線固網接入網路估計在2026年時將成長3倍以上，用戶將超過1.8億，佔整體行動網路數據流量的四分之一。

儘管疫情帶來了不確定性，2020年5G網路及5G裝置導入新功能的步調已經加快。愛立信預估2026年全球將有十分之四的行動用戶使用5G。目前5G用戶及人口覆蓋率的增長證明了5G比任何一代行動網路部署速度更快。

愛立信執行副總裁暨網路業務部主管Fredrik Jejdling表示，5G目前正邁入下一階段，新裝置及應用未來將可充分運用新技術帶來的幫助，通訊服務業者也將持續建構5G。行動網路是日常生活諸多層面的重要基礎架構，5G將會是未來經濟繁榮發展的關鍵。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，隨著新設備和終端應用的普及，以及越來越多行動通訊業者投入建構5G，5G已經是全球進入下一發展階段的關鍵點。愛立信樂見台灣邁入5G時代，持續與更多跨領域的合作夥伴共同打造5G生態系統，提供更快速、可靠與安全的網路連結。

關鍵型物聯網（Critical IoT）也將導入5G網路，未來透過5G公共及私人網路，將可為各行各業的消費者、企業和公共機構提供各種重視低時延通訊的服務。

雲端遊戲是另一種新興的5G應用類別。結合5G網路及邊緣運算技術所提供的功能將讓智慧型手機的遊戲串流媒體服務，擁有與個人電腦或遊戲主機相同的體驗品質（QoE），可望開展出創新、身歷其境的行動遊戲體驗。

愛立信認為，5G NR（無線電標準）功能的導入速度日益加快，目前推出的商用5G裝置型號已超過150種。其中的大多數裝置支援5G分頻雙工（FDD）及動態頻譜分享（DSS）。首批5G獨立組網（SA），以及首款支援NR載波的裝置已在亞洲及北美率先推出。

(工商 )