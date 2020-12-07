廿四節氣「大雪」來了，從今（7）日起轉入仲冬，氣溫將比「小雪」更加寒冷。面對氣溫驟降的天氣形態，養生習慣也必須隨之調整。專家指出，起床過猛、怕冷憋尿等習慣，平時可能無礙，但人體碰到氣溫劇烈變化，會產生意想不到的可怕風險。來看看這些千萬不能做的事情，你是否也中招了。

時序進入仲冬，東北季風將帶來一波波的冷氣團，讓氣溫產生劇烈變化。面對溫度驟降，人們該如何適當保護身體？香港文匯報盤點專家的養生之道，指出有5件事千萬做不得，才能在天氣越來越冷時，不致發生猝死等無可挽回的疾病。

1.起床過猛：發生意外

早晨醒後不要馬上起床。因為老年人椎間盤較鬆弛，突然由臥位變為立位，不僅容易扭傷腰背部，還可能影響神經系統。患有高血壓、心臟病的老人如果突然改變體位，可能發生意外。醒後，可在床上伸伸懶腰，舒展一下四肢關節再下床。

2.怕冷憋尿：易得膀胱炎

冬天千萬別因為怕冷而憋尿！正常人膀胱有一定容量，常憋尿會使膀胱內壓力增加，膀胱壁變薄，毛細血管受損。含有細菌的尿液未能及時排出，易引起膀胱炎、尿道炎等泌尿系統疾病。

3.趕早鍛煉：血壓增高

冬季運動有一個最佳時間，宜遲不宜早，最好不要很早就出來運動。這是因為冬季的早晨，天氣比較寒冷，這很容易使得血管收縮，造成血壓增高。選擇七、八點鐘太陽出來再進行鍛煉，對保持血管暢通有一定的意義。

4.洗澡過久：增加猝死風險

盆浴在20分鐘以上，沐浴5分鐘以上，這種長時間泡澡、洗澡很容易引起心臟缺血、缺氧，對老人來說，甚至誘發嚴重的心律失常而猝死。

5. 濕頭睡覺：易誘發面癱

老人洗完澡很少用吹風機吹乾再睡，通常就用毛巾擦擦。其實，這種做法不對。冬天濕頭睡覺可能會引發面癱，一般晚上睡覺時面部神經處於最鬆弛、抵抗力最低的時候，如受到濕發冷刺激，很易影響耳後的面神經，導致局部痙攣，從而誘發面癱現象。

(中時新聞網)