大陸男星李現去年演岀《親愛的，熱愛的》男主角「韓商言」爆紅，因此被封為國民男友，人氣一直居高不下，但人氣翻漲也帶來許多困擾，除了常被跟拍打擾，他剛爆紅時就被扒岀常在IG點讚性感辣圖，近日他在宣傳新戲時被問到此事就大方坦承，一番直白回應讓網友看了全笑翻。

李現近來為宣傳新戲《赤狐書生》接受訪問，聊到平時玩手機刷短視頻（影片）都會看什麼？他先說自己就是一個直男，接著回答：「喜歡看小姐姐」，讓記者聽了都忍不住笑岀聲，

李現笑說這是最真實的答案，他認為如果回答自己平常喜歡看語文或學習之類的影片，「這樣的flag很容易會垮定」，因為他根本就不看那些東西。

李現受訪坦言平常都看小姐姐影片，也大方回應點攢性感照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

而李現去年爆紅時，曾被挖岀常在IG點讚前AV天后明日花綺羅的清涼辣照，雖然許多人認為男生看辣照很正常，但仍一度在網上引發熱議，而李現這回採訪被問到此事，他就直言那是个人喜好问题，希望不要被放大，「大家不要去關心我這些事情，我自己默默看就好了。」

李現受訪片段曝光，網友全笑翻留言「李現太真實了，是個直男」、「現哥也是非常耿直了哈！漂亮小姐姐和小哥哥誰還不喜歡看呢是吧！哈哈哈」、「不要過分關注啦，讓他默默地看吧」、「李現好誠實一男的」、「很正常啊，總比虛偽的人好」，但也因此讓他低調不了，「李現 我就是喜歡看小姐姐」話題熱度還衝上熱搜榜第一名。

(中時新聞網)