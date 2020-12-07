20201118中天新聞 大腸頭、豬腳靠國產不夠 去年進口2萬公噸

自從總統蔡英文宣布2021年元旦起，將開放進口含萊客多巴胺（萊劑）豬肉進口後，國內爭議不斷。儘管許多民眾表示，就算未來開放萊豬進口，仍堅持只吃台灣豬，不過進口業者透露，因為台灣與歐美飲食習慣不同，許多小吃攤熱門美食，如豬耳朵、豬腸等部位，大多自國外低價採購。民眾想避免把進口豬吃下肚，實在困難。

萊豬開放議題延燒，真的能拒吃外國豬？《TVBS》報導，我國進口豬肉有9成供給加工廠，其餘1成則是特殊部位，例如豬腳、豬耳朵等。進口業者指出，由於國內與歐美國家飲食習慣不同，國內小吃攤上的饕客美食，像是滷豬腳、豬耳朵、嘴邊肉和大腸頭等小菜，基本上歐美人都不喜歡吃，所以能用便宜的價格採購進來。也就是說，就算不吃萊豬，進口豬早已進入我們的生活。

業者表示，各國豬肉在國際市場價格都差不多，美豬並沒有比較便宜，雖然這些豬肉起價比台灣低，但是進口加上運費、關稅和倉儲費用等，最後其實跟國內價格差不多。不過，又因為國內對豬肉需求量大，只吃國內根本不夠。

《中天新聞》統計指出，光是2019年台灣豬肉進口量達11萬8060公噸中，其中冷凍豬肉佔8萬4千多公噸，而國內小吃攤熱門小菜「大腸頭、腸衣、豬蹄」等雜碎類豬肉就佔了2萬多公噸。雲林縣肉品市場總經理黃加安受訪時坦言，「滿多的豬腳是仰賴進口來彌補我們內需市場的不足。」民眾對此也表示，要區分是否國產、進口豬實在很難。

(中時新聞網)