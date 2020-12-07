市場正期待總規模達9080億美元的新一輪經濟刺激法案過關，預計這版本美國國會最有機會通過，加上美國聯邦政府運作所提撥的資金即將在本周到期，英國脫歐貿易談盤又出現雜音，以及美國新冠疫情在感恩節後急速惡化，美股期指盤前漲跌不一，道瓊期指早些時間一度下跌超過百點。美股周一(7日)開盤下跌74.62點、以30,143.64點開出，科技股則是持續上漲。

截至台北時間7日晚間10點33分，道瓊指數下跌57.91點或0.19%、暫報30,160.35點；標普500指數下跌7.16點或0.19%、暫報3,691.96點；那斯達克指數上漲30.69點或0.25%、暫報12,494.92點；費城半導體指數上漲1.86點或0.066%、暫報2,794.89點。

4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google母公司Alphabet股價表現漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲近3%、暫報616.26美元，突破600美元關卡。台積電與聯電7日台股時間雙雙帶動台股漲勢，隨著美股開盤，台積電ADR股價上漲2.53美元或2.44%、暫報106.08美元；聯電ADR股價上漲5.30%、暫報9.34美元

美國新冠疫情在感恩節後急速惡化，5天新增確診病例高達100萬例，這使得美國第四季經濟成長率表現處於模糊不清的情況，主要是感恩節與聖誕節消費旺季是否有美國新紓困案支持，以及疫苗是否能有效遏止疫情所帶來的影響。

外媒報導，英國首相強生準備退出脫歐後，與歐盟的貿易談判，除非歐盟願意給出更多的讓步。這使得英鎊走貶逾1％，歐股周一早盤普遍走跌，歐洲斯托克600指數跌0.38%。黃金價格則是小漲0.14%、暫時站在每盎司1,840美元關卡之上。

歐洲央行 (ECB)本周四(10日)將召開12 月利率會議，市場預期將推動更多刺激經濟措施，繼續面對新冠疫情所帶來的經濟衝擊。至於白宮將在本周二(8日)與各家大型疫苗研發公司舉行會議，美國食品藥物管理局 (FDA)也將在本周四開會，討論是否授權輝瑞、BioNTech 共同開發的新冠疫苗的緊急使用權，若一切順利，疫苗最快在下周五開始分發。

(中時新聞網)