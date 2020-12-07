英國預計8日率先為民眾施打美國製藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech（BNT）研發的新冠肺炎疫苗，全球密切注意英國的疫苗注射狀況。

輝瑞與BioNTech研發的疫苗必須存放在超低溫環境，且必須施打兩劑，兩劑須間隔三周。英格蘭、威爾斯和蘇格蘭8日展開疫苗接種，北愛爾蘭表示近日將開始安排疫苗注射，但未說明確切日期。

英國國家醫療服務體系供應商組織（NHS Providers）副執行長柯德瑞（Saffron Cordery）6日向媒體表示，英國正展開疫苗分配工作，英格蘭50家醫療中心已經收到疫苗配額。

柯德瑞表示，英國衛生官員預計在12月底前取得400萬劑輝瑞與BioNTech的疫苗，該疫苗的預防功效高達95％。

英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）日前表示，英國政府已經訂購4,000萬劑輝瑞與BioNTech的疫苗，足夠供應2,000萬人施打，約占英國三分之一人口。

英國的新冠肺炎死亡案例高過歐洲其他國家，因此施打疫苗刻不容緩。根據約翰霍普金斯大學統計，截至7日，英國的新冠肺炎死亡人數超過6.1萬人，高於義大利的6萬、法國5.5萬和西班牙的4.6萬人。

英國批准輝瑞與BioNTech疫苗緊急使用的速度超前歐美等西方國家，引發外界質疑。柯德瑞表示，批准流程「極為穩健可靠」。

此外，英國藥物主管機關6日也向民眾保證，輝瑞與BioNTech疫苗的安全性和其他一般疫苗一樣，主管機關將追蹤接種新冠疫苗的民眾。

英國藥物及保健產品管理局（MHRA）局長芮恩（June Raine）向媒體表示，接種新冠疫苗可能會有輕微的不適症狀，大約一、兩天就會消失。MHRA表示，接種疫苗每十人可能有一人會出現頭痛、肌內痠痛和發燒等症狀。

(工商 )