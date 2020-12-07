19歲呂女在自家廁所產子，最後孩子疑因沒氣息呂父包裹後，丟入前鎮河。（柯宗緯翻攝）

高雄19歲呂姓少女6日在家早產，父親以為是死胎，涉嫌將嬰孩裝袋加磚塊、丟入前鎮運河，檢警連日打撈未果。高雄地檢署訊問後將呂父、呂女的阿嬤均列殺人共犯，分別以5萬、3萬元交保並每周一向檢方報到，少女則因住院未作處分。

去年高職畢業後的呂女待業，與男友交往近2年，最近男友失聯，原來他因詐欺罪入監服刑。呂女在懷孕過程「藏肚」，同住屋簷下的家人問起是否懷孕，她就百般否認，而懷孕過程也沒有去產檢。6日傍晚她以為是肚子痛，跑去蹲廁所，未料10多分鐘後竟然產出嬰兒，嚇得她急忙通知73歲阿嬤幫忙，阿嬤再找來呂女父親協助幫忙。

呂父以為是嬰屍，隨手用塑膠袋包裹嬰孩後，騎車載往住家附近的前鎮運河丟棄，呂父還擔心嬰屍浮出水面，隨手在路上撿了塊磚頭塞進袋中。丟棄嬰孩後，呂父再開車載少女和阿嬤到醫院急診。

警方接獲醫院通報，表示呂女疑似生產卻沒看到嬰兒，疑似棄嬰，於是主動通報警方。警方到醫院詢問呂女、及其父親、阿嬤，呂父直接坦承是他將嬰兒丟棄到前鎮河，檢方訊問後也將呂父及呂女阿嬤列為共犯。

警消在前鎮運河一帶持續打撈迄今，仍未尋獲嬰屍，案情膠著。若屆時證實將活嬰丟棄，呂父及呂女阿嬤恐涉及殺人罪。若丟棄的是嬰屍，則涉及遺棄屍體罪。檢察官訊問後將呂父、呂女的阿嬤均列殺人共犯，分別以5萬、3萬元交保，並每周一需向檢方報到，少女則因仍在住院，未做處分。

(中時 )