上季UBA大專籃球聯賽公開男一級第6名世新大學，本季在阿巴西、丹尼爾等球員表現更上層樓的幫助下，今天第二階段預賽最後一戰75比65重挫台灣體大，6勝1負和第一階段預賽打下同樣戰績的政治大學雙雙領先。

大三的阿巴西已經有台灣身份證，本季除了對台灣科大僅出賽8分鐘得分掛零，其他6場賽事得分都上雙位數，今天攻下全隊最高的20分，並有13記籃板，隊友丹尼爾則已經4場比賽得分、籃板「雙十」，此役10分、16籃板、6阻攻數據不遑多讓，教練何正峰指出，阿巴西本季破繭而出，世新現已少不了他，丹尼爾跟著開竅，後場陳建銘的領導、扮演無名英雄的張隆政，也都貢獻匪淺。

大五的陳建銘畢業自HBL名校松山高中，曾隨隊兩度前進台北小巨蛋打HBL四強總決賽，大學還未「攻蛋」，因此延畢再拚一季，期許自己和世新男籃可以繼上季女籃勇奪冠軍後、一圓站上台北小巨蛋舞台的夢想。

台體大新教練、知名女教頭田本玉挑戰UBA首季，目前1勝6敗排在後段班，她坦言UBA第一年嘗鮮，學費是一定要繳的，下一階段預賽先拚第2勝，朝保級目標邁進。

(中時 )