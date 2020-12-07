美國伊利諾州一名男子因為女友不陪他，到處趴趴走，氣得提出手分，不料竟慘遭對方毒手，下體被女友抓住用力拉扯，導致陰囊處出現長達15公分撕裂傷，所幸經赴醫治療已無大礙，事發後男子還沒來得及報警，女子就因為犯其他案遭到警方逮捕。

據外媒報導，現年44歲的受害男子，2019年6月間向31歲的女友提出分手，不料對方不僅不肯，還將他抱住企圖挽回，男子好不容易掙脫，下一秒卻遭對方「猴子偷桃」，緊緊抓住生殖器猛力拉扯，雖然男子一度逃離魔爪，但因拉扯時間長達約1分鐘，陰囊處竟被拉出長15公分、深1公分的撕裂傷，當場劇痛不堪。

男子事後透露，因為女友常常不陪他身旁，讓他感到不安，決定向對方提出分手，沒想到女友卻抓狂，猛烈拉扯他的下體，害他差點絕後，還好赴醫急救治療後，已經沒有大礙。女子事後因犯其他罪遭警方逮捕，法院已發給男子保護令，女子日後不能靠近他與住處。

類似男女感情發生的「抓鳥」事件，國外屢見不鮮，去年11月間，非洲奈及利亞一名人夫，因為被妻子 懷疑偷吃，雙方爆發激烈衝突，結果被妻子脫下褲子後，狠狠抓住生殖器大力揉捏，人夫痛得一度失去意識，雖緊急送醫仍宣告不治。人妻殺夫後聲稱，當時遭到魔鬼附身，腦袋一片空白，才會出手攻擊丈夫的生殖器，完全不記得攻擊事件的細節。

(中時新聞網)