美國跨黨派所提的9,080億美元財政紓困案內容在周一（7日）正式公布。根據一名參與該提案討論的共和黨參議員透露，這項提案預料可獲得總統川普與參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）的力挺。不過他表示，外界關注的第二輪現金直接發放措施將不會涵蓋在內。

基於時間所剩無幾，民主與共和兩黨議員針對9,080億美元紓困案內容細節，也在進行最後修訂。當中雖然將包含對失業者每周加發300美元保險津貼，但針對民眾直接發放1,200美元現金一事，則將決定留到明年，讓總統當選人拜登與新國會進一步協商。

這項在周一發布的紓困案將附在年終的聯邦支出法案一起表決。美國國會必須在本周通過後者，以免政府陷入關門命運。

路易斯安納州共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）周日（6日）表示，參議院多數黨領袖麥康納（Mitch McConnell）對於這項跨黨派所提的紓困案感到興趣，另外總統川普也暗示他將簽署這項逾9千億美元紓困案。他對於該案可以趕在年底過關感到樂觀。

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