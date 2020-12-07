由於新冠疫苗問世、有望推升亞洲經濟復甦加速，加上相對其他投資、亞股仍舊是物美價廉，這也導致外資上月對亞股格外情有獨鍾，流入金額累達175億美元，創下至少12年來最高紀錄。

當中又以印度吸金魅力最強，11月吸引81.3億美元外資流入、高居亞洲之冠。至於韓國與台灣也各自吸金52億與31億美元。

根據股票交易所資料顯示，跨境投資者11月在印度、印尼、菲律賓、韓國、台灣、泰國與越南等股市共買進總額175億美元的股票，寫下至少2008年最高紀錄。

MSCI亞太指數上月也勁漲10.2％，不但寫下7個月來最大增幅，也使其指數在11月底的未來12個月本益比攀升到16.7，為2009年10月最高。印度、澳洲與印尼股市本益比各為21.7、18.3與18.2，晉升為該區最貴的股市。

亞股表現亮眼，主要歸功於輝瑞、莫德納與阿斯利康（AstraZeneca）等歐美藥廠在新冠疫苗的研發上出現重大進展，以及美國總統大選結果大致符合市場預期。

瑞士信貸亞太股票策略部門副負責人費恩曼（Dan Fineman）表示，外資過去對亞股一直處於減碼局面，不過最近對該區市場卻態度丕轉，轉而大量買進，可能是因為基期較低與外資仍有餘裕空間加碼亞股部位。

(工商 )