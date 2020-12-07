高雄前鎮區凱旋站外今晚10點多傳出1輛計程車突然起火，高市消防局獲報趕抵救援，將火撲滅後在駕駛座發現一具焦屍。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄前鎮區凱旋站外今晚10點多傳出1輛計程車突然起火，高市消防局獲報趕抵救援，將火撲滅後在駕駛座發現一具焦屍。（民眾提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄前鎮區凱旋站外今晚10點多傳出1輛計程車突然起火，高市消防局獲報趕抵救援，10分鐘就將火撲滅後，但駕駛座66歲謝姓駕駛已燒成焦屍。據了解，死者當時在車上用手機看劇，疑似充電爆炸，詳細事發原因待警方調查。

高雄市前鎮區R6凱旋捷運站1號出口一輛計程車不明原因起火，民眾發現後立即報案，消防局出動成功、瑞隆、前鎮分隊8車24人前往搶救，約10分鍾後火勢即撲滅，經查現場為大通合作社計程車不明原因燃燒，66歲駕駛在車內燒成焦屍，員警在現場拉起封鎖線調查。

警方初步了解，目擊者指出當時有聽到從車內傳出疑似爆炸聲響，不久就看到車內起火，計程車被團團火焰給包圍，坐在駕駛座謝男當場被活活燒死。

排班計程車透露，該司機平常會用平板或手機看影片，不知道是否因此故障爆炸釀禍。警方表示，起火地點不是在引擎，而是在儀表板地方，前面焦化比較嚴重，現場沒有縱火痕跡，至於詳細起火原因有待火調科調查釐清。目前已通知謝男家屬到現場指認。

該起火燒車事件迅速被撲滅，並未波及捷運站，捷運公司表示營運不受影響。

(中時新聞網)