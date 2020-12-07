桃竹苗地區今年發生首度作物種植後才宣布停灌的情況，引發農民反彈。行政院長蘇貞昌今天主持「中央災害防救會報第」時說，「現在的水就算全部用來灌溉也不夠」；他並引用八田與一治水的例子強調，八田與一不僅興建烏山頭水庫，還採行作物輪作。「我們無法控制雨水下在哪裡，需利用人力調度、輪作或輪灌等方式」。

蘇揆在聽取經濟部「旱災因應處置及整備計畫」報告後表示，停灌是不得已，現在的水就算全部用來灌溉也不夠。蘇揆強調，他來自於農業縣，非常清楚一雨成災、未雨旱災的痛苦，且又當過台北縣長，所以對於農業需要灌溉，以及工商大縣需要用水，這中間的辛苦，他很了解。

蘇揆進一步指出，他去年第二次擔任行政院長後，便多次要求經濟部水利署在院會報告整體水資源運用規劃的情形。他也強調，對於水資源運用，是需要政府、國家用全部的力量來支持，而非僅有水利署。今年是台灣56年來首次沒有颱風進來，所以雨量缺乏。農委會主委陳吉仲及經濟部長王美花，針對桃竹苗的停灌補助工作做得圓滿。明年嘉義與台南南的一期稻作及早從播種就開始停灌補助，相關作業皆因行政能力有效率，及早因應，所以農民也有心理準備。

蘇揆進一步引用八田與一治水的例子表示，他不僅興建烏山頭水庫，還採行作物輪作。「我們無法控制雨水下在哪裡，需利用人力調度、輪作或輪灌等方式」。政府要會做事，要從管理面跟調撥面進行，請經濟部水利署與農委會密切配合，妥善利用水管調撥用水。

他表示，管理方面請國發會、科技部與經濟部輔導科技用水大戶、大廠多加使用再生水或將海水淡化再利用，並配合節水措施，也請相關部會配合，讓台灣不要因為水而痛苦，要從淹水轉為親水，變成好用水。

(中時 )