大陸「戲劇女王」趙麗穎去年生下兒子，趙麗穎產後也積極回歸螢光幕，她陸續拍電視劇《有翡》、《幸福到萬家》、以及網路劇《誰是兇手》，近期忙拍戲的趙麗穎，則被陸網曝光在片場拍戲的側拍照，儘管趙麗穎的狀態看起來有些疲憊，不過她低頭照鏡子、自己動手補妝的模樣，實在超少女。

趙麗穎產後復出首作《有翡》將在下周播出，電視劇《幸福到萬家》以及網路劇《誰是兇手》也在近期積極趕拍中，陸網就曝光趙麗穎在《誰是兇手》的片場照，只見趙麗穎身穿藍色襯衫搭配風衣外套，穿搭相當知性。

陸網曝光趙麗穎在片場拍戲的側拍照。（圖／取材自微博）

但趙麗穎看起來卻有點面露疲態，不免讓人擔心她是否因拍戲太累了，同時，趙麗穎也被拍照她自己動手補妝，趙麗穎低頭專心照鏡子，仔細地修飾自己的妝容，趙麗穎舉手投足俏麗，不說還看不出她已是一個孩子的媽。

其實，趙麗穎先前才陸續被網直擊，她為拍《幸福到萬家》穿搭樸素、飾演農村婦女，同時，趙麗穎也被網拍到，她為戲扮孕婦，不少網友還歪樓驚呼女神腿好細，足以見識到趙麗穎至今仍高人氣，一舉一動都備受矚目。

(中時新聞網)