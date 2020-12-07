雅豐不動產團隊總經理紀樹能15歲就到處打工自立，還努力向學獲逢甲大學建築專業學院研究所碩士學位，更發揮企業社會責任精神，幫助弱勢做公益。（盧金足攝）

雅豐不動產團隊秉持著取之於社會用之於社會的精神，連續4年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，捐款幫助弱勢。（盧金足攝）

運動健走，還能做助人做公益！雅豐盃慈善公益健走，以「您來運動、雅豐就為您捐100元」為號召，今年邁向第4年，4年來捐款已突破100萬元，捐贈金額協助神岡、大雅地區中低收入戶與邊緣戶和清寒獎學金，12月20日將於神岡區仁愛公園熱鬧展開，特別舉辦耶誕裝扮比賽，很多企業響應贊助，眾人的愛心讓社會更美好。

推動雅豐盃慈善公益健走的雅豐不動產團隊總經理紀樹能，15歲就到處打工不向家裡伸手拿錢，從洗車員到MTV當服務生做過各種基層工作，咬牙工作磨鍊他的心志，沒有磨掉他的向善之心。

「阿母我不會學壞，嘜煩惱我！」紀樹能說，因父親幫人作保遭對方拖累，賣掉家中的房子還無法完全償還債務，無奈的變成「負二代」，當時如何賺錢是打拚的動力，與母親、兄長成立早期的3人公司，到現在增加至180人，心繫回饋社會，對身陷困境的民眾伸出援手。

台中市議員羅永珍、周永鴻也力挺雅豐盃慈善公益健走，肯定雅豐不動產團隊關懷鄉土，企業家拋磚引玉貢獻社會，公司團隊成員常擔任志工助人，實地方之福。

雅豐盃慈善公益健走第4年登場，今年已吸引3000多名民眾搶先報名，「雅豐盃」前3屆共吸引超過1萬人參與，活動強調「您來運動、雅豐就為您捐100元」，參與民眾走出健康還能做公益，為神岡、大雅等地區弱勢族群募集關懷。

「在冬日裡為社會帶來善的循環與溫暖力量」，紀樹能表示，雅豐房屋成立於1997年，配合公司成立20年，決定舉辦有意義的活動第1屆雅豐盃公益健走活動，年年起步走，長期深耕大雅、神岡、豐原、潭子等區域，很多民眾都期待年底的健走盛會。

雅豐不動產團隊秉持取之於社會用之於社會的精神，連續4年舉辦「雅豐盃」公益慈善健走活動，活動一年辦得比一年熱鬧，發揮企業社會責任精神，讓更多人響應一起做公益。

捐贈金額用來協助神岡、大雅地區中低收入戶與邊緣戶和清寒獎學金，今年除健走活動外，更結合耶誕裝扮比賽，用嘉年華會健走方式增進耶誕繽紛過節氣氛，養成民眾運動習慣，維持民眾健康體魄，充滿熱情和活力。

紀樹能盼「雅豐盃」公益活動，將愛與希望擴及到身邊所有的人，只要願意付出愛心，社會就能更美好，也藉由捐款拋磚引玉，讓更多人去關懷到社會上弱勢族群。

今年因疫情影響，很多人宅在家，鼓勵大眾工作之餘也要多走出戶外運動，擁有健康才是個人與家庭的無價之寶，本屆公益健走活動的捐款，將另捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的上楓國小、神岡區的社口國小、潭子區的僑忠國小、北屯區的大鵬國小、豐原區的豐原國中、合作國小。

紀樹能表示，雅豐盃第4屆慈善公益健走活動，12月20日上午7時以神岡區仁愛公園為起點，行經大雅區戰車公園後折返回出發地，來回健走距離8公里。

活動現場除了熱鬧健走外，還有耶誕裝扮比賽應景耶誕節過節繽紛，耶誕老公公送精美禮品給小朋友，並有免費視障按摩、惠明盲校表演等，「益」起來健走，走出健康，也能提前歡度耶誕佳節。

(中時 )