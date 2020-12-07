中國大陸海關總署7日宣布，已暫停自澳洲肉商Meramist Pty Ltd進口牛肉至大陸市場。Meramist Pty Ltd做為大陸肉類主要供應商，如今卻成為第6家遭暫停廠商。由於日前澳洲小麥商才以「政治風險」過高，宣布退出陸小麥市場，中共此番暫停令讓外界懷疑是否以此報復澳洲小麥商的退出。

目前大陸海關總署已在其網站上正式公告，暫停審核Meramist Pty Ltd的牛肉出口申請與註冊。

截至發稿為止，大陸海關總署都沒有說明此一決策的箇中原因；不過，2020年5月，中共以標籤、健康證書等理由，禁止自澳洲4家最大的肉類家工商進口肉類；同年8月，暫停第5家澳洲工廠進口牛肉。

儘管遭質疑以貿易做為外交施壓工具，但陸方禁止前5家肉商進口牛肉的原因，有4家是因違反檢疫要求，還有1家是因遭檢出使用雙方禁用藥物氯黴素。

針對日前澳洲小麥商以政治風險過高，宣布退出大陸市場。小麥出口商唐納福(Brett Donoghue)表示，雖然中國大陸市場明顯廣大；但考量陸方近來對大麥與其他農產品的動作，讓人不敢向陸方銷售產品或拓展大陸市場。

如今，北京暫停第6家肉工廠出口牛肉至大陸，即使不是將貿易做為施壓工具，然此舉讓雙方貿易關係更陷入不確定性；加上先前旱災的波擊，澳洲農民恐經不起關係惡化的副作用。

事實上，隨著坎培拉要求「世界衛生組織」(WHO)對新冠肺炎的起源地進行獨立調查，已讓澳洲和其最主要的貿易夥伴大陸關係嚴重惡化。日前澳洲士兵爆發殘害阿富汗人的醜聞，雙方更因大打口水戰而關係跌落谷底。

據官方統計，2020年前11個月，陸方自澳洲的進口額已減少4.9%。《澳洲人報》更指出，與北京的貿易緊張加上新冠肺炎導致全球邊境關閉，澳洲農產品出口總值由2019至2020的482億澳幣，下降為2020年至2021年的477億澳幣，損失約35億元澳幣(約新臺幣735億元)。

(中時新聞網)