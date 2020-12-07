快到耶誕節但還沒想到要買什麼耶誕禮物？百貨公司早已為消費者準備好推薦清單，以及最重要年度壓軸優惠，Gobal Mall今年就在20日前先推出加碼滿千送百優惠，還有一系列暖冬產品祭超值優惠5折起；京站的「去你的新冠 玩我的台灣周年慶」來到了第2波優惠，全館依舊享超越滿千送百的優惠，再推夢幻聖誕倒數日曆優惠；大葉高島屋就祭年末購物點數20倍大回饋，滿額再抽住宿券讓大家年底繼續宅渡假。

Global Mall新北中和店的H2O+IENA騎士風夾克，推薦價5380元，優惠價3180元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的資生堂月光仙子粉餅組，推薦價3180元，25日前享優惠價2070元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店的PHILIPS水潤溫控護髮吹風機，原價2500元，限量優惠價999元。（Global Mall提供）

Global Mall率先於20日前推出全台7店刷GMpay，累計消費滿888元以上即送百點iMall點數，新北中和再加碼10日至13日期間，iMall會員當日於全館指定專門店消費累滿5000元送限量300元電子商品券，另針對近日冬衣及居家保暖商品銷量都有明顯增長10%以上，因此25日前再推化妝保養品、服飾及保暖商品享5折起優惠。

京站的THE BODY SHOP耶誕繽紛小屋倒數月曆，推薦價2880元。（京站提供）

京站的SABON胡桃鉗假期倒數月曆，推薦價4180元，限量30份。（京站提供）

京站來到第2波周年慶檔期仍然給力的推出滿額贈活動，14日前享全館滿3800送400、3C或家電滿萬送500的優惠，10日至14日就推出了全館單筆滿2500元、扣25點即抵250元，珠寶／名品／設計師商品單筆滿5000元、扣50點即抵500元，25日前還可持發票享限量包裝品免費包裝禮品，買耶誕禮物一次搞定最方便。

大葉高島屋的ESTEE LAUDER 夢幻市集5色唇彩聖誕限量套組，價值3250元，特價2800元，限量3組。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的新豐珠寶華麗十字架美鑽墜（不含鍊），原價9萬6000元，特價4萬8000元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋就在27日前推出年末購物點數20倍大回饋活動，全館消費滿5000即送千點玫瑰寶寶點數，部份區域滿萬元送千點，而聯名卡友刷卡滿6000元再加碼贈百元大葉髙島屋禮券，而活動期間消費滿千元並集點後，即可抽陽明山的「美國渡假村體驗住宿券」，22日至25日期間消費即享耶誕免費包裝服務。

(中時 )