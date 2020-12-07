51歲藝人侯昌明，在演藝圈是出了名的鐵公雞，節儉形象出名的他，甚至連出門購物都要帶計算機精打細算，讓人聽了為之驚訝；關於「節儉」這件事，他的事蹟更是多不勝數；近日他與丈母娘和太太曾雅蘭一同上節目，大聊丈母娘看女婿的話題，當主持人小禎問女婿有什麼缺點看不過去時，雅蘭媽也忍不住對女婿喊話了。

侯昌明日前帶老婆與丈母娘一起上談話節目《聽媽媽的話》，談到「節儉」件事時，老婆曾雅蘭忍不住爆料老公過於節儉到竟然重複使用她用過的牙線、牙刷，甚至連只使用一角的衛生紙，侯昌明都會拿來擦嘴巴，直說「沒關係呀」。

丈母娘也覺得女婿太節儉 (圖/ 翻攝自YouTube / 聽媽媽的話)

這讓主持人小禎聽了覺得不可思議；侯昌明也解釋，牙刷因為有牙膏，共用也沒什麼關係，衛生紙則是覺得老婆太浪費，有時候他只要看到還有3分之2是乾淨的，他就會拿來重複使用，擦一下手或是其他地方。

小禎也問一旁丈母娘，有沒有覺得女婿有什麼地方需要改進，雅蘭媽大嘆一口氣說：「太節儉了啦，節儉到很沒樣子，像牙籤、衛生紙還是什麼，該丟就要丟掉，但他就捨不得。」

(中時新聞網)