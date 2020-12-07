全國商業總會理事長賴正鎰7日看好「逐捷運而居」的軌道經濟，將引領台中房地產未來10年發展新趨勢。（盧金足攝）

台中捷運綠線將通車，捷運帶動軌道經濟利多，由北而南逐步發酵，全國商業總會理事長賴正鎰7日指出，「逐捷運而居」的軌道經濟，將引領台中房地產未來10年發展新趨勢。中信房屋建議民眾在捷運沿線購屋，考量對生活機能依賴度，是偏好熱鬧還是寧靜的環境來進行評估。

商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰強調，大台中重大建設與投資帶來的人口紅利與消費實力驚人，他舉例如北屯區捷運總站特區與單元12與第14期重劃區，南區第13期重劃區陸續釋出大量建地，集交通、運動與百貨零售題材於一身，更是建商必爭之地。

房價上漲及區域機能發展需要人口與就業機會的成長作支撐，鄉林不動產研究室指出，台灣產業近年以高科技最為亮眼，台中房市的熱絡與中科有很大聯結性。

台中市這幾年推廣10公里免費公車搭乘，民眾逐漸習慣大眾運輸，捷運興起，高敏感度購屋族也依循雙北捷運生活圈成功經驗，鎖定捷運沿線熱點賞屋。今年前11個月實價登錄及不動產交易棟數排行，台中市房市熱區前三名分別是北屯區、西屯區及南屯區，區域內愈鄰近捷運站賣相愈好。

鄉林不動產研究室表示，台中市近年產業與人口增加，中科科技新貴收入豐厚催化強勁剛性消費力，許多從外地來中科就業的科技族群，最初購屋大多選擇就近在中科所在的西屯區購屋，西屯區中古屋或預售屋均呈現「價量齊揚」。

隨著台74線環狀快速道路通車後，從高鐵台中站就可直通西屯、北屯、太平等區，科技族群購屋動線也逐漸向外擴延伸，沿線房價水漲船高，台中市挾中科帶來的人口紅利及捷運等交通建設願景，連續2年為推案最密集、核照宅數最多的都會區。

(中時 )