人手短缺的中州科技大學，昨天蒙古籍主力白薩因為右小腿腓骨骨裂，今天未能出賽，中州在領先情況下遭台灣師大逆襲，52比61敗下陣來，目前台師大5勝2敗僅次政治大學和世新大學，中州則是4勝3敗暫排第8。

此役雙方肢體碰撞不少，第三節中州蒙古中鋒蘇格爾臉部被打到、倒地不起，大家以為中州本季的第6名傷兵要出現，所幸短暫退場後沒事，本土後衛王律翔則是右眼角被掃到，因小飆血先換下，傷口雖不深無須縫針但有點紅腫，蘇格爾本戰留下18分及大會本季最高的25籃板，個人開季5度「雙十」，王律翔2枚三分彈拿13分。

「少白薩的首役」果真輸球，且開季來子弟兵一再中招及掛彩，中州教頭許智超直嚷這樣下去還得了，考慮是否該找座廟拜一下。

台師大教練王志群說，本階段7戰拿5勝，與季前設定目標相符，得謝謝有限的13名球員中，除了戚本璿受傷後3場免戰，12人撐住8天7戰考驗，體能訓練員功不可沒。

台師大陳又瑋此役在對方放投的情況下三分球10投4中、進帳全隊最高16分，賽後表示：「過去都是這樣子，只要我在三分線外持球，『超哥（中州教頭許智超）』就跟他的球員喊：『放他投！』所以自己今天這樣的三分球表現一點也不意外。」

(中時 )