王欣晨（Amanda）今（7日）長尾巴，昨一連趕兩攤慶生趴，下午先陪歌迷同樂，與嘉賓嘻小瓜勁歌熱舞，大跳蔡依林（Jolin）〈Play我呸〉，晚上則和家人、團隊相聚，前輩張克帆、唐從聖、梁文音、合作新歌〈如果你敢回頭〉的陳璽安都出席生日趴，與她同歡，讓王欣晨超開心。

王欣晨昨與粉絲在KTV飆歌，她很隨興唱了不少當紅的歌曲，還點唱同門師兄張克帆的名曲〈寂寞轟炸〉，此外，在粉絲敲碗下，她一連演唱〈知己〉、〈謝謝你在我身旁〉，甚至還清唱整首，有才男粉絲全程吹長笛伴奏，讓她欣喜說：「我的歌迷真是臥虎藏龍！」她跟歌迷一一擊掌、拍大頭貼，也許下生日願望，「祝大家都開開心心、平安健康、工作順利！」

王欣晨20歲生日與粉絲同歡。歆動音樂提供

王欣晨去年推出EP《UTOPIA夢托邦》和專輯《選擇CHOICE》，今年雖遭逢疫情，但在所屬歆動音樂運籌帷幄下，連續主唱幾齣夯劇片頭、片尾曲，由〈如果有這麼一天〉打頭陣，搭上中天大戲《原來你還在這裡》主題曲，〈奇幻的旅程〉是師兄張克帆主持的八大行腳節目《奇幻的旅程》主題曲，此外，Amanda一口氣在三立偶像劇《我的青春沒在怕》中包辦了片尾曲〈知己〉、插曲〈兩人〉、〈謝謝你在我身旁〉和與男一唐禹哲合唱的〈為何愛〈4首歌，日前，她更與主演三立夯劇《天巡者》的陳璽安對唱〈如果你敢回頭〉，能見度大幅攀升。

歆動音樂正為Amanda籌備新歌，王欣晨也如火如荼練歌練舞，但通告滿檔的她，仍排開行程舉辦生日會，邀請粉絲一同歡唱KTV，照顧歌迷無微不至的她，頻頻招呼大家吃喝，想吃什麼就點什麼，還準備了的毯子、頸枕送給大家當伴手禮，希望寒流來襲時，Amanda的貼心與愛心，可以陪大家過個暖烘烘的冬天！好友嘻小瓜也義不容辭前來擔任嘉賓，他搞笑說：「我不能來了啥都不做，感覺像來騙吃騙喝，所以音樂請下！」他一站上台氣場十足，夥同Amanda唱跳Jolin的〈Play我呸〉，載歌載舞讓粉絲的尖叫差點震破包廂，唱到間奏時，嘻小瓜還下台一把跩Derrick上台坐中間，對著他妖嬌熱舞，讓Derrick害羞到臉漲紅，高潮連連。

王欣晨20歲生日與粉絲同歡。歆動音樂提供

(中時 )