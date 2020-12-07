騎士硬闖中橫便道撞傷1人 疑跳百米深谷失蹤(影片源自中天新聞)

住在新竹的一名邱姓男子，上個月騎機車硬闖中橫公路臨37便道的德基管制站，工作人員隨即阻止邱男擅闖，想不到邱男竟縱身跳下至少百米高的斷崖，至今仍沒找到人，詭異的是邱男跳下斷崖前，大叫「我後面有歹徒啦」，不過當時畫面曝光，根本沒有人在追他。

上個月6日，37歲的邱男早上就從家裡騎車出門，當天下午大約5點多，出現在在中橫臨37便道，且硬闖德基管制站，不管工作人員阻止，瘋狂騎了將近22公里，直到谷關管制站撞上一名工作人員才停下，邱男想也不想就棄車繼續狂奔，最後跳下斷崖失蹤。

近日現場畫面曝光，邱男棄車時，安全帽也沒拿下來，感覺「只想逃命」的一直往前方奔跑，同時大叫「我後面有歹徒啦」，一頭霧水的工作人員問他「什麼歹徒」，邱男沒有回答，只是繼續往前衝，直到跳下斷崖。

邱男失蹤至今1個月，警方目前只找到一頂疑似邱男的安全帽，其他仍一無所獲，心急的家屬祭出50獎金，希望大家幫忙找人或是提供線索。以下為聯絡方式，邱爸爸0930-408107、邱姊姊0910-800107、和平警分局谷關派出所04-25951114。

(中時新聞網)