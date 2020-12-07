南韓人氣女歌手請夏7日確診新冠肺炎，TWICE成員Sana因為近日與她有近距離接觸過，與TWICE其他成員都接受了檢測，稍早檢查結果岀爐，全員都顯示為陰性，讓粉絲們鬆了一口氣。

TWICE所屬公司JYP娛樂稍早發聲明表示，「包含Sana在內的所有TWICE成員以及經紀人檢測結果，全員顯示都是陰性。」並表示Sana將遵守衛生當局的防疫方針，在12月18日之前施行居家隔離，其他成員將依照計劃完成原訂行程。

請夏得知確診後，發文向大家道歉。（圖／中時資料照）

另外，請夏7日得知確診消息後即在Fan Cafe發文，想著Byulharang（粉絲名）若沒看到她的消息一定會擔心，便發聲告知大家，表示自己非常非常抱歉，「明明很小心了，是我做得還不夠吧」，承諾會再以健康的樣子和大家見面，喊話粉絲們也要小心再小心，「別太擔心，我們很快就再見面，再一次對不起。」

而除了TWICE之外，請夏確診前還參加了gugudan成員康美娜的生日派對，一起聚會的還有宇宙少女成員延靜、DIA成員鄭彩娟，動線重疊者都已進行檢查並自行隔離。

(中時新聞網)