新竹人超會買!新竹SOGO週年慶12天，創下逾17億元營收，對比去年有2位數成長，再破開店新高；今年受疫情影響，民眾生活與消費型態轉變，居家用品超熱銷，包括大小家電、香氛精油等均有2位數成長，美麗商機持續發燒，化妝品、內睡衣成長超過1成。

受疫情影響許多人的計畫都被打亂，療癒防疫的苦悶，新竹SOGO今年祭出9波HELLO KITTY來店禮，波波完兌，累計12天帶動50萬來客，創造超過40家千萬櫃。

疫情將民眾留在國內，反而活絡島內經濟，民眾減少出門，宅商機拉抬居家商品買氣，新竹SOGO店長陳秋芬表示，週年慶12天家電業種成長超過2成，超熱銷的手持吸塵器今年賣破上千台；待在家中時間增加，讓民眾對生活品質的要求更上一層，中高價位床墊賣出450床、按摩椅和咖啡機也熱賣200台以上，同比去年成長5成、室內擴香等香氛精油商品也十分熱銷，業績提升近2成。

許多新人因疫情影響，將婚禮延期至年底，今年新竹SOGO週年慶婚戒買氣也有明顯增長，業者統計光是對戒就售出200對以上，30至50分鑽戒尤其熱賣；婚嫁需求使少紳西服也受惠脫穎而出，成長近1成；而疫後嬰兒潮，則帶動孕媽咪和育嬰用品需求，光是新手爸媽必備的嬰兒推車即銷售突破500台，汽車安全座椅今年也賣破900台，對比去年業績成長高達6成，堪稱台灣之最。

美麗商機鞏固每年週年慶近半營收，擁有桃竹苗品牌最齊全美妝聖殿的新竹SOGO，今年化妝品持續帶頭衝業績，營收超過4億，各品牌明星商品賣到缺貨，今年話題性超高的「LANCOME小黑瓶」、「Estee Lauder小棕瓶」、「Kiehl's金盞花植物精華化妝水」、「IPSA流金水」皆賣破2500瓶，長青熱門商品「SKII青春露」今年更熱銷超過3000瓶，女性內在美也狂銷4萬件，成長1成以上。

新竹為全台最年輕的城市，業者特別引進多家潮流品牌，包含Stussy 、X large、Baker Street 、Kangol等，讓年輕消費者們愛不釋手，今年IG上超火紅的「Nike Air Max 270」，12天賣出超過一千雙，賣到業者來不及補貨；新竹SOGO週年慶期間巧逢低溫助攻，風城必備防風外套、大衣等保暖衣物也超熱銷，今年流行的羊羔絨外套和燈芯絨外套皆賣出超過200件。

(中時 )