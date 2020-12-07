助攻中天YT訂閱200萬！高嘉瑜節目獻唱《隱形的翅膀》

台北高等行政法院裁定駁回中天新聞台聲請假處分案，中天新聞台將於本週五執照到期日下架，52台面臨空頻的窘境。對此，綠委高嘉瑜認為，應該要制定一套監督媒體的機制和標準，並在中天新聞的政論節目中獻唱《隱形的翅膀》為中天的同仁和觀眾們打氣，連主持人聽到之後也直呼有被療癒到。

高嘉瑜7日在中天政論節目《頭條開講》中表示，她選舉前常站在中天前面的路口和大家揮手，也很常和記者互動，並指出，記者基本上都是專業且獨立的，「很多電視台的記者，他們都有一定的自主性」。

高嘉瑜認為，就由這次事件，大家應該重新思考，應該如何形成一個媒體的監督機制或是自律，抑或是把經營者本身的權力和界線劃分清楚，而不是針對中天，「我覺得要立下一個標準，才不會讓中天的支持者認為是雙重標準」。

同時，在節目中，主持人希望高嘉瑜能夠獻唱一曲幫中天打氣，高嘉瑜直言，「真的要獻唱嗎？如果有需要的話，《隱形的翅膀》是我的招牌歌曲，真的要唱嗎？」

高嘉瑜指出，大家知道她這首歌之所以可以帶來力量，是因為館長陳之漢遭槍擊住院時，她也曾去獻唱，結果他隔天就站起來了，第二天就出院了，所以這首歌是療癒系，可以帶給人力量，「我也希望這首歌能帶給中天和大家療癒，不要氣餒」，接著，她從副歌的部分開始唱起，最後主持人也直呼，「有被療癒到了」。

(中時新聞網)