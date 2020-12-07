福灣巧克力日前爆發「福灣莊園」性騷擾女員工案，該莊園許姓董座，也就是福灣巧克力創辦人許華仁的父親，因遭到法院判刑，使台灣網友群起抵制，近期桂冠湯圓因新品「巧克力湯圓」使用福灣的原料，遭到網友圍剿，使桂冠緊急發出聲明，表示將全面停產。

福灣巧克力自從獲得世界巧克力冠軍殊榮後，聲名大噪，吸引諸多品牌與之聯名合作，包括星巴克、全家便利商店、肯德基、Mister Dount、SAKI生吐司、文華東方酒店等，相當有話題性。福灣巧克力近期更於賽事中，再度蟬聯亞太區多獎項。

桂冠實業今（7日）發出聲明：「誠摯感謝各位對『桂冠巧克力湯圓』產品的關注與建議，針對巧克力透過供應商福灣公司進口東南亞 Malagos Agri-Ventures Corporation 原料，處理不周全一事，特對此做出以下聲明：為尋找頂級原料，本事件透過供應商進口鑑賞級巧克力磚，製成新品，桂冠實業秉持開心品味時光，在乎且凝聚著人跟人的關係，期盼與消費者站在同一線，故即日起：

1. 停止「桂冠巧克力湯圓」之生產

2. 上架之「桂冠巧克力湯圓」之所得，將全數捐做公益。

桂冠實業對於合作夥伴的選擇，未來會更謹慎考慮，本事件造成社會大眾多方討論，我們深表遺憾，且願意和消費者同位思考，謝謝大家的意見，特別感謝本事件中給予指教的消費者，我們虛心承受，也期盼未來推出的產品在高品質、優質風味的原則之外，也兼具實踐社會價值與責任，讓各位擔心了，未來請與我們一起同行，有任何看法或意見，歡迎隨時聯繫我們或私訊回饋亦可，謝謝。」

(中時 )