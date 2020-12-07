109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽最後一場，地主義守大學曾領先達29分，卻在終場前被追到只剩8分保險，靠帶著腳傷力拚的大二替補控衛劉承彥，比賽終了前2分33秒先飆三分球，再獲中鋒王正文妙傳切入挑籃，連進關鍵5分，以及射手陳品銓倒數1分05秒再三分彈關門，得以89比80力克台科大，驚險守住主場第5勝，也是跨季對台科大5連勝。

義大女教頭謝玉娟指出，本階段7戰拿5勝可以接受，劉承彥連兩場替補跳出拯救球隊，陳品銓的三分射手定位更明顯都是好消息，只是29分優勢幾乎不夠花，板凳深度得再提升。

替補上場15分鐘，全場斬獲7分、其中5分在關鍵時刻拿到的劉承彥說，後來場面很亂，他有空檔飆三分不能手軟，那記切入則是隊友王正文傳得好；陳品銓本戰三分球7投中4，獲得個人生涯新高22分，他透露腳仍有小傷，忍住該出手就果斷，也越打越有信心。

台科大教練李永祥說，賽前交代球員記取上季首節就被義守打爆的教訓，但球員重道覆轍，今天首節又是早早落居下風，未來8場預賽要對上另一組的8支球隊，防守強度更甚於本階段其他7隊，挑戰愈大，球隊想突破連三季拿11名的成績、重返八強的難度不低。

(中時 )