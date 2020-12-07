台北萬華艋舺青山宮遶境活動，近日因鞭炮從白天放到黑夜，再從黑夜放到白天，引爆不小民怨，青山宮見事態嚴重連忙道歉，但對於炮仗為何過了晚間10時還陸續放到隔天清晨，據媒體報導，青山宮秘書陳玉敏表示，今年紅壇數量增加至38壇，最後一壇無法接受不能放鞭炮，才會發生這些事。

對於遶境使萬華在地民眾及鄰近的新莊、板橋、三重人被吵到徹夜難眠。青山宮7日晚間先是透過臉書PO文道歉，「對於幾天的盛典，爆竹、煙火、噪音、時間過晚等。我們會通盤檢討。時空背景環境不同，如何兼顧文化信仰與現實，艋舺青山宮管理委員會一定會有所改善，對於這次活動影響廣大市民我們深感抱歉。未來我們必將改變讓信仰與現實融合」。

據《聯合報》報導，陳玉敏表示，「青山宮其實本身不放鞭炮、僅放電子砲，但今年紅壇數量增開，開了38壇，各爐壇主都提前購入鞭炮來迎神，從第一家開始放，放到最後一壇，因為時間過晚上十點無法施放，壇主不能接受，所以才發生到了早上6點還在放的情況」。

北市萬華區環河南路今（7日）晨傳出火警，而附近民眾則表示昨晚遶境炮聲響整晚，從未停歇，失火處樓下可見滿地鞭炮碎屑。（圖／中時新聞網 李培睿攝影）

今年適逢青山宮建宮165周年，加上重現北港媽祖朝天宮媽祖來訪，讓今年的青山王祭活動更顯熱鬧，多位政治人物也到場，包括總統蔡英文、前總統馬英九、台北市長柯文哲、無黨籍在地立委林昶佐、國民黨主席江啟臣、國民黨立委蔣萬安，及多位藍綠議員等。

而據了解，全台宮廟陣頭活動期間匯聚萬華共襄盛舉，除了紅壇38處，香案8處，37陣頭遶境，陣頭人數也從往年約3000人，暴增至8千多人，參加人數超過10萬人次。不過連日來從白天炸到黑夜的燃放炮竹，萬華警方在活動期間接獲100報案電話多達666件，1999市民專線檢舉案36件，更開出959張交通違規罰單。

前總統馬英九、立委蔣萬安，參與青山宮遶境活動。(圖/本報資料照)

萬華警方為了這次「艋舺青山祭」遶境活動，計動員839人次警力與快打部隊2次，3天來開出的959張交通違規罰單，包括214件未戴安全帽、406件違規停車、15件違規攤販，還查獲遶境民眾有人持K他命與攜帶刀械，並協助環保稽查告發13件噪音擾民事件。

(中時新聞網)