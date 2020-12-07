國際電機電子工程師學會（IEEE）12月7～11日舉辦全球通訊會議（IEEE GLOBECOM 2020），受到新冠肺炎疫情影響，首度以網路線上會議（12月7日至11日）及實體會議(12月8日至10日)並行的混合形式舉行。

該會議是國際電機電子工程師學會之通訊協會（IEEE Communications Society）中的旗艦會議，今年主題為人類和人工智慧機器之通訊（Communications for Human and Machine Intelligence）。會議內容將涵蓋一系列具有高品質的學術研究議程（program），其中也包括產業界從業人員所需的技術內容。

會議議程包含由學術界、產業界和政府的領導精英的專題演講和座談會、工商產業的座談會和科技展（Industry forum and exhibition , IF&E）。

本屆全球通訊會議（IEEE GLOBECOM 2020）也將在IF&E議程中舉辦6G Summit（6G高峰會），由經濟部技術處6G技術辦公室（6G Office, DoIT, MOEA）參與主辦此高峰會。

6G SUMMIT邀請德國沃達豐（Vodafone）行動通訊系統主席教授Gerhard Fettweis、美國是德科技5G暨6G解決方案總經理Mr. Roger Nichols、日本NTT DOCOMO副總裁中村武宏（Mr. Takehiro Nakamura）等國內外產官學研重量級代表，介紹全球最新B5G/6G發展趨勢、5G垂直應用服務及商用現況，希望協助台灣業者與國際大廠交流，進而爭取國際B5G/6G合作商機。

同時，經濟部技術處法人5G計畫成果也將搭配這屆IEEE GLOBEOCM IF&E展示，展示內容將呈現首創4G/5G 雙核網系統平台（4G/5G E2E System）、端到端產品以及大寬頻、低時延、多頻道影音串流廣播等最新5G應用服務。

(工商 )