台北市大龍新城日前有民眾指出，自己還尚未入住，就發現浴室已開始滲水及冷氣排水管未接合滲漏水情事，市場處表示，經瞭解前述住戶房屋係於8月3日同意驗收點交、9月初反映浴室滲水。

對此，營造廠商立即派工修繕，牆內、外均有處理，另廠商進場修繕時住戶已自行將客廳及臥室相連地磚全部敲除，並自行針對上述報修處試水，廠商於修繕未完成時，住戶不清楚而試水，導致防水未乾需重新處理，以致修繕期程延長。

產業局說，市府相關單位再次於10月28日辦理現場會勘，要求營造廠商再次保固修繕，並需確認樓下天花板無水滲出。廠商於11月4日改善完成，並試水至11月5日，均無滲水，也確認樓下住戶天花板確實無滲水。

北市議會11月24日召開現場會勘，決議先試水3天。3日後，11月27日當日現場勘查，在門窗均密閉下，淋浴間水卻完全乾沽無濕氣，牆壁及樓下住戶浴室天花亦無滲水痕跡，廠商初步研判應為落水口以膠帶貼堵未確實造成，為查明原因，廠商提出再次試水請求，惟住戶堅持主張浴室淋浴間防水自行負責雇工修繕並自負保固責任，施作費用住戶提出估價單報價由營造廠商負責。

廠商表示，於修繕前住戶已將2間浴室外之地磚打除，打鑿震動恐破壞浴室防水塗布，但為維護信譽，登山公司負責修繕。市府表示會站在住戶的角度，監督及要求廠商完成修復工作。

另外，市場處針對輿情提及住戶冷氣排水孔導致漏水部分，經查部分住戶因裝潢釘牆未注意自行破壞了冷氣排管，導致牆面滲水，均協助住戶修繕完成。

若接獲住戶反映給管委會各項缺失，市場處均立即轉知新工處通知廠商依保固責任予以查勘處理，目前社區未接獲住戶反映冷氣排水管問題。

市長柯文哲及副市長黃珊珊均隨時關心及聆聽住戶的心聲，指示市府團隊一定要加強與住戶之間的溝通，掌握社區入住需協助的事項，幫忙住戶解決。

(中時 )