被譽為「最該受矚目的驚悚台劇里程碑」的公視《返校》影集，上週六（5日）在公視與 Netflix 同步正式首播第一、二集，隨即登上 Netflix 熱門節目排行榜前10名，網友在 PTT 熱烈討論被推爆，一度登上熱門排行榜第二名，其中充滿壓迫的戲劇氛圍，以及充滿台灣民俗元素的全新劇情，都讓期待播出已久的網友興奮熱議！其中第一集有場「學妹」劉芸香跟「學姊」方芮欣許願：「我不想再見到她！」結果老師「被搞瘋」的戲碼，驚悚指數滿點到讓網友紛紛上網留言：「後勁超強，想一刷再刷！」而在《返校》首播後，許多觀眾都被飾演全新角色「程文亮」的黃冠智圈粉。

《返校》影集故事橫跨三十年，第一集開頭就曝光原作IP中 60 年代讀書會事件的經典片段，透露翠華中學過往不為人知的禁忌。而90年代的故事則從「學妹」劉芸香和媽媽兩人來到金鸞鄉展開全新生活開始，個性壓抑的她轉學到翠華中學就讀，發現校園長期受到校規束縛與師長權威壓迫，不但還有體罰與掛鬼牌制度，學校甚至鼓勵學生互相監視、彼此告密，更有學生疑似受不了壓力跳樓自殺，學校第一反應竟是先封鎖消息。

韓寧飾演的方芮欣為在翠華中學徘徊30年的鬼魂。（公視提供）

而原作中最知名的經典元素「白鹿玉珮」，也在廢棄校舍裡出現，成為學姊與學妹相遇的重要物件，劇中更出現90年代盛行的「筆仙」遊戲橋段，一群學生為了有更多的創作靈感，半夜來到廢棄教室玩筆仙而惹禍上身。劇中包含進校門前被搜書包、成績差的同學在學校被霸凌等橋段，都引起網友廣大迴響，看完後心有餘悸地熱烈討論：「想起學生時代的回憶 比恐怖片還可怕！」

網友討論度最高的一場戲，莫過於「學妹」劉芸香轉學到翠華中學後，因擅闖廢棄校舍而開始遭到班導師的不當管教，但老師表現太「顧人怨」，學妹忍不住向「學姊」方芮欣許願：「我不想再見到她！」方學姊有求必應，竟將老師困在荒廢已久的涵翠樓，讓她從門縫隙中看到60年代讀書會事件的回憶畫面，下一秒老師竟被反綁手腳、遭到學姊的惡狠「處刑」，老師見到雙腳折斷的幻覺因而發瘋失魂。觀眾深受這場方學姊發狠戲震撼，尤其走廊響起的嘶啞叫聲與鐵鏈聲響，且《返校》影集重新詮釋了原作中的歌曲「雨夜花」、「鬼差」、「廢棄音樂教室」等經典元素，讓許多玩過電玩的觀眾們太入戲，一看到紅光，紛紛留言直呼：「快存檔！」「暫停！暫停！」

莊益增與黃冠智(右)飾演城隍廟父子檔。（公視提供）

曾在電影《大佛普拉斯》有精湛演出的資深演員莊益增飾演城隍廟程家第四代傳人，為鎮壓頻頻出事的涵翠樓，便在校園內舉辦一場法會，並由飾演兒子「程文亮」的黃冠智輔助法事。其中黃冠智詮釋起宮廟小孩架勢十足，而劇中他也是全場唯一目睹法會上城隍爺流下血淚怪事的人，可見靈性更勝爸爸，讓觀眾都相當期待這全新角色後續的發展。上週六《返校》影集一、二集播出後就受到各界推薦：「更深入人心的恐怖！」、「跳脫出遊戲甚至電影的全新題材！」而《返校》影集中的男主角之一黃冠智，因飾演劇中金鸞程家第五代傳人，和女主角李玲葦間互動自然，更受到導演楊雅喆的大力讚賞：「他的演技很生動自然，我非常喜歡！」連飾演劉芸香母親的演員鄭家榆看完首播也害羞表示：「被程文亮圈粉！」

(中時 )