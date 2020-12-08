南門巿場名店大連食品 傳統外省臘味狂飄香

南門中繼市場數家高人氣名店成地標，傳統外省臘味狂飄香。（市場處提供／吳康瑋台北傳真）

位於南門中繼市場入口，今年剛獲得經濟部109年度樂活名攤5星認證的大連食品，是市場外省美食高人氣指標性名攤之一，更堪稱是傳統臘味美食地標，來到大連食品本店，放眼望去盡是老闆親自手作的臘肉、香腸、火腿、鹹魚等傳統好滋味，樣樣令人食指大動。

市場處表示，其中香腸就有來自各省份的口味，包括廣式、台式、湖南、江浙、雲南、湖南等，是大臺北首屈一指的臘味專賣店，也是思鄉心切的老鄉們，尋回兒時記憶與饕客們的最佳朝聖地。

老闆蔡子文是大連食品行第一代老闆，早年曾隨父親蔡連在老家雲林賣布和臘味，隨後也經營過水果批發零售，生意十分亮眼，後來921大地震震碎了蔡子文的水果夢，於是北上重新來過，和大舅子一同在南門市場共同經營肉乾生意。

而未曾忘情水果事業的蔡子文，除了賣肉乾也一度兼營水果生意，只可惜天時地利不如人意，於是再度轉換跑道成立大連食品行，改賣拿手的臘味之後終於闖出一片天。

蔡子文指出，自己膾炙人口的手作臘味手藝，源自湖南老師傅傾囊相授，純手工製作的各式廣東、湖南臘味、金華火腿，味道十分道地，顧客更是有口皆碑。

大連食品的湖南臘肉嚴選上等豬前腿或五花肉醃製，再經過3道火候煙燻，用刀切開臘肉，一股濃郁的煙燻香氣撲鼻而來，重達7、8公斤的金華火腿，則是用豬後腿製作，目前以供銷餐飲業為大宗，也有不少熟門熟路的饕客尋味而來。

市場處強調，這裡的香腸類商品種類更是同業之冠，除了一般耳熟能詳的台式香腸、廣式臘腸、廣式肝腸、廣式玫瑰腸之外，還有新品廣式鵝肝腸，以及坊間較罕見的江浙香腸、湖南煙燻香腸、湖南辣香腸等，想品嚐大江南北經典香腸，來這裡找準沒錯。

市場處表示，現在已接手經營的第二代老闆蔡宜縉除了傳承父親的好手藝，還是擁有中醫師執照的食品工程科系高材生，他強調，大連食品除了強調美味和口感外，更重視健康與養生，所以，店裡的臘味配料都精心調整過，除保有原本特殊風味，並降低鹹度為原則，讓大家吃得更安心。

市場處指出，除了道地外省口味臘味，店內還有高人氣的各式果乾、養生綜合堅果仁，都是店內的熱銷產品，甚至臺灣埔里的香菇、頂級雪耳、韓國花菇禮盒、北海道昆布森、野生小木耳、高山金針、烏魚子等海產乾貨這裡通通有，饕客來此一次購足，更心滿意足。

(中時 )