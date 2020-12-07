一位媽媽在臉書「爆廢1公社」上表示，「現在的小一數學題，覺得題目跟圖片有爭議，還是我太笨了」。（摘自爆廢1公社）

對於家長來說，國小程度的數學題都能輕鬆解開。不過近日一位媽媽卻被小孩的「小一數學題」給打敗，只好PO網求助正確解答。網友一看題目直呼「太心機了」。

這位媽媽在臉書「爆廢1公社」上表示，「現在的小一數學題，覺得題目跟圖片有爭議，還是我太笨了」。只見主題寫著「看圖寫出算式」，而題目問說「新忠體育用品店裡原本有7顆籃球，都沒有賣掉，還剩下幾顆籃球？」但細看圖片中籃子裡卻裝著8顆籃球，所以寫下「8-7=1」，慘被老師用打了一個大叉和問號。

題目曝光後，有網友就公布正解，表示「原本7顆籃球 都沒賣掉，所以是7-0=7」。不過其他網友卻指出，題目雖然是說7顆籃球，圖片中卻有8顆，而主題剛好又是「看圖寫出算式」，也難怪會讓大家看不懂。「標題說看圖寫出算式，圖有8顆球但是題目裡是7顆，對有看圖的小朋友來說可能會混亂」。

對此，網友直呼根本是陷阱題，開玩笑說「圖片僅供參考」、「這需要哲學系跟數學系雙修的來推導」、「小一才幾歲，出這種心機題目」、「這是改題目沒有改圖吧」、「其實裡面有一顆是西瓜」。

(中時新聞網)