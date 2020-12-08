珍珠港事件的另一艘沉船：猶他號

1941年12月7日上午，日本帝國的6艘航空母艦為首的攻擊部隊，撲向夏威夷的珍珠港海軍基地，史稱「珍珠港事件」。至今，亞歷桑那號戰艦(USS Arizona,BB-39)仍以沉船紀念館的型式，紀念著這一天。較不為人知的是，在珍珠港還有另一個沉船紀念館，那就是猶他號戰艦（BB-31,USS Utah），這些船也有一些值得紀念的故事。

我們很強(We are mighty)報導，猶他號是佛羅里達級(Florida class)2號艦，全長159公尺，排水量2.3萬噸，於1911年服役。在珍珠港事件之前，它就已經顯得落伍，因此當時是擔任測試艦的角色。

在那場臭名昭著的偷襲戰當中，猶他號遭到2枚魚雷擊中，艦體迅速下沉，艦長立即發出了棄艦命令。當時在輪機室的軍士彼得·托米奇（Peter Tomich），為了盡可能讓多的同袍能夠逃脫，他固守崗位持續保持抽水泵的運轉，遺憾的是，猶他號全艦翻覆，而托米奇也沒能逃離。

猶他號戰艦與軍士彼得·托米奇。(圖/美國國會圖書館)

事後托米奇的英勇行為，追授榮譽勳章，交給他的家人，托米奇是美國參與2戰後，最早的榮譽勳章得主之一。

另外，猶他號上還有一位平民犠牲者...的骨灰，是一名軍官死去的女兒。

襲擊發生時，猶他號的首席值更官TD 瓦格納(Albert Thomas Dewitt “TD” Wagner)，是猶他號上數百名士兵之一。4年前的1937年8月29日，瓦格納的妻子在菲律賓生下了一對雙胞胎女兒，分別是南希·琳恩（Nancy Lynne）和瑪麗·戴安娜（Mary Dianne Wagner）。遺憾的是，南希只活了兩天就么折了，遺體以火化處理。當TD瓦格納被派往猶他號時，這位軍官帶上女兒的骨灰，送回夏威夷準備落葉歸根，給女兒適當的葬禮，不過，這場原定的葬禮儀式沒有舉行。

當日本轟炸機與魚雷機偷襲時，TD瓦格納剛吃完早餐。瓦格納在日記中寫道：「突然，空氣被一場可怕的爆炸所壓縮，傳來我聽過最恐怖的爆炸。我從舷窗看到，巨大的黑色煙霧帶著火光直衝雲霄。」

瓦格納急忙趕到船尾的第三層甲板上戰鬥站，他打算用高砲迎擊，但是就在此時突然，猶他號船舷被魚雷擊中了，瓦格納摔下了來。軍艦傾斜的很快，他被迫放棄了女兒的骨灰。

瓦格納逃出了猶他號，但留在艦上的女兒骨灰成了他的遺憾。

瓦格納另一位女兒，也就是雙胞胎當中的姐姐瑪麗·戴安娜·瓦格納·克雷（Mary Dianne Wagner Kreigh）稱，父親曾試圖找回妹妹的骨灰。她回憶說：「在珍珠港事件大約兩週後，有潛水蛙人到水下試圖進入猶他號的宿舍區，但軍艦被毀的太嚴重，根本無法進入。」

直到1972年，猶他號的紀念館的紀念園區興建，南希與其他58名犠牲的水手的名字，都刻在紀念碑上頭。海軍建立起混凝土碼頭紀念樓，以獻給那些犠牲者。

克雷女士也去看過這個紀念館，她說：「我雙胞胎妹妹長眠於猶他號上，也許不是壞事，她與那些出色而勇敢的人永遠在一起，也就不用別的要求了。」

(中時新聞網)