娛樂8點半》53歲性感女星羅桂英，拍攝三級片《玉蒲團》後知名度高漲，不過正達演藝事業巔峰之際，便息影回老家照顧９旬高齡老父，後來到酒店當公關扛家計時，竟被男客下藥性侵，過程中多次求救遭到漠視，沒想到此性侵案件竟遭檢方拒絕起訴，讓羅桂英一度身心俱疲，萬念俱灰。

羅桂英21歲出道時，因為外型亮麗、身材姣好，出道時就成為柯俊雄旗下演員，拍過《桃色交易》、《奪命婚外情》、《辣手激情》等片打開知名度，正逢當時是香港三級片發展蓬勃的年代，演出三級片《玉蒲團》時將她的演藝事業推向高峰，不過出道以來沒經紀人和助理打理事情，下工後常被老闆帶去飯局應酬，直到後來才知道這是圈內的潛規則，但慶幸的是當初有母親在旁協助處理，才得以逃過魔爪，不過當時拍戲時有不少裸露鏡頭，竟被電影公司將畫面拚湊在多部三級片電影裡，也讓她頻頻遭人指點，並且被定位為「三級片女星」，後來三級片逐漸沒落，加上看不慣電影圈亂象，僅出道６年就決定息影但出演藝圈，談及這段過往，她則表示：「人不輕狂枉少年，沒什麼好後悔的」。

羅桂英不滿被定位於三級片女星，讓她毅然決定息影。（圖／網路）

羅桂英淡出影壇之後，由於母親過世，便返回老家花蓮老家照顧九旬老父，並靠著在夜市擺攤賣玉米賺錢維持生計，但由於生意虧本收場，迫於無奈只得到酒店當公關，未料這竟成為她終生夢魘的開端，某次和客戶談生意時，對方竟在她的酒裡下藥，導致她發覺時已經全身癱軟，接著被帶到酒店侵犯長達四小時，雖然三次向旅館員工求助報警，但對方的態度卻事不關己的模樣，還冷漠回應要羅桂英想辦法用手機報警，後來因為藥物導致癱軟無法求救，擔憂恐遭男客毆打，只得先故作鎮定跟性侵她的客戶離開酒店後，再趁機跳車逃跑求救。

羅桂英不僅遭到性侵，還遭對方反控破壞家庭。（圖／網路）

事發後，羅桂英到醫院驗傷並報警，控訴對方身型高壯無力抵抗之外，身上還帶著2粒威而鋼，根本早有預謀犯案，不過羅桂英檢驗報告竟驗出三級毒品，也讓案情急轉直下，先是被性侵男子反控兩人純屬性交易關係外，此外更捏造羅桂英蓄意破壞自己家庭一事，而檢方依汽車旅館監視器畫面及服務生說詞，加上她「走路看起來毫無異樣」為由，以證據不足為由全案不起訴，接連打擊讓羅桂英萬念俱灰，決定召開記者會公開對方一切惡行，更爆料同行至少6位姊妹都曾被男子以同樣手法下藥性侵，希望藉此將惡狼繩之以法，無法繼續危害其他弱女子。

遭指控的男子因為持續控訴羅桂英，反讓檢方認為案件不單純，重新追查下列了20項證據清單，並一一戳破男子說詞，最後更依加重強制性交罪起訴，也讓全案大逆轉，還給羅桂英等候多時的清白，並揚言要奮戰到底討回公道，還原整起事件的所有真相。

(中時新聞網)