【回憶殺】44歲男演員李政穎擁有181cm、俊俏臉蛋，在八點檔飾演反派角色走紅，但他近年影視作品大量減少，原來跟舊傷有關，曾以為無法再正常行走。

李政穎不僅有帥氣外型，還是美國好萊塢哥倫比亞電影學院的學霸，學成返台後首部戲劇是2004年《意難忘》，飾演心狠手辣又沉著的楊建志（大炮），英俊的外型在鄉土劇中特別顯眼，很快地就收服婆媽觀眾的心，陸續又拍了《愛》、《娘家》及《夜市人生》，不只名氣大增，也與合作的女演員韓瑜成為戀人。

李政穎外型高大挺拔，在八點檔中相當突出。（圖／中時資料照）

李政穎與韓瑜大方認愛，甚至在公開場合出入成雙成對，郎才女貌的組合備受外界看好，但他們交往第四年時，傳出韓瑜與同劇的劉至翰假戲真做，導致兩人心生芥蒂，默默走向分手。難能可貴的是，雖然不再是情侶，分開後並沒交惡，5年前韓瑜與孫協志離婚，李政穎大氣地祝福：「他們用很理智的方式處理！希望他們都有更好的未來！」更在3年前不避嫌地在《竹南往事》飾演夫妻，兩人重逢時，李政穎讚美韓瑜：「妳都沒變耶！」韓瑜馬上回：「你說錯了，是愈來愈漂亮！」但他們都是不吃回頭草的類型，殺青後雙方也維持過往的距離。

除了韓瑜，李政穎還與「三洋紡織」千金黃荻鈞傳出緋聞，被拍到同遊、探班等曖昧情，女方甚至出席李政穎姐姐李明蒨的婚禮，但雙方打死不認，幾年後兩人越走越遠，曖昧情宣告夭折。

李政穎與韓瑜、黃荻鈞有過情。（圖／中時資料照）

李政穎近幾年戲劇作品不多，去年賣掉汐止的房子，搬回宜蘭過著遊山玩水、陪伴家人的清幽生活，他透露拍攝《夜市人生》時不慎遭攝影機重砸頭部，導致第一節頸椎骨變形壓迫到神經，造成左半邊頭部的劇痛、麻痺，花了許久時間才康復，未料又因騎重機發生擦撞傷及尾椎，加上原本的頸椎舊傷，足足有半年臥病在床，以為這輩子都無法正常行走，驚呼：「覺得自己又在鬼門關前走了一回！」

今年44歲的他，感情方面單身中，表示與韓瑜分開後，交過圈外女友，但打定終生不婚，不想耽誤女方而分手，「覺得自己還是適合一個人，爸媽沒給壓力，他們反而替我開心」。

(中時新聞網)