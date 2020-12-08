運彩「串關」的投注方式可以讓中獎的賠率「連續相乘」，產生一個很高的中獎倍數，小小金額的投注就有機會抱回大大的獎金，不僅可以跨聯盟、跨玩法、還可以跨球種，廣受大家的喜愛，這中間要怎麼樣串才比較有機會抱回大獎，今天就舉1個專挑「強弱懸殊」賽事串關的眉角，來跟大家談一談3個中大獎的實例。

他專挑「強弱懸殊」 串8關抱回112萬獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(范佐意攝)

運彩串關說明。(台灣運彩提供)

首先是去年7/4有高雄「投注站」的購券者以「3千元串8關抱回40萬元獎金」，他串的8場賽事中就有高達5場明顯是「強弱懸殊」的對戰組合，另外3場則是搭串其他較高賠率的選項；其次是去年8/19有「虛擬會員」同樣以「3千元串8關抱回37萬元獎金」，其中就有高達6場同樣是「強弱懸殊」的對戰組合，另外2場則是搭串高賠率的「勝分差」選項；最後就是今年11/7有桃園「投注站」的購券者以「1萬元串8關抱回112萬元獎金」，他串的8場全數專挑「強弱懸殊」的對戰組合，不是鎖定「強隊不讓分勝」就是「強隊讓分勝」或「大分」。

消3千大匯串過8關中40萬。(台灣運彩提供)

3千串8關抱回37萬獎金。(台灣運彩提供)

1萬串過8關中112萬。(台灣運彩提供)

這樣專挑「強弱懸殊」賽事進行串關的眉角，主要就是把握每一場都是強隊勝出的中獎機率較高，再搭上串多關賠率可以連續相乘多次，中獎倍數可以大大提高，是兼顧「高中獎機率」及「高中獎倍數」的一種投注方式，提供大家投注參考，下一個過關中大獎的人可能就會是你。

專挑「強弱懸殊」賽事進行串關的眉角。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)