岩手縣核桃丸子湯——鹹鹹又甜甜的奇妙滋味

核桃丸子湯是岩手縣久慈市山形町和九戶郡一帶流傳的鄉土料理。這道料理使用的是小魚乾和昆布的高湯，加上牛蒡、紅蘿蔔、油豆腐、鴻喜菇、葫蘆乾、烤豆腐等材料，用醬油調味，再放進用麵粉包核桃和黑砂糖的小丸子一起熬煮，常被用來當作新年或婚喪喜慶時招待的料理。

核桃丸子湯的起源據說要回溯200多年前的江戶時代，因荒年歉收，幕府便下令禁止農民食用當時被視為大餐的麵類，於是用麵粉包核桃的丸子便成了代替品。至於名稱的來源，因核桃丸子的外型和球狀的麩很像，所以被稱為「まめふ」（mamefu），發成鄉音就成了「まめぶ」（mamebu），而且還帶有「まめまめしく、健康で暮らせるように」（希望能腳踏實地健康過生活）的含意。

在2011年東日本大震災時，核桃丸子湯常被煮來賑濟災民，於是慢慢流傳開來。但說到一舉成名，廣受大眾的認知，一定要歸功於2013年播出的NHK晨間連續劇「小海女」。劇中將這道料理設定為北三陸市（以久慈市為範本虛構的舞台）的名產，並說這是一道很奇妙的料理，搞不清楚這是菜餚還是點心。因節目大紅，核桃丸子湯的知名度也隨著飆升。

為什麼會被說是奇妙的滋味，那是因為核桃丸子湯是用醬油來調味，理應是鹹食，但湯裡的主角核桃丸子包的卻是核桃和黑砂糖，一咬開來，甜蜜的滋味整個擴散出來，又鹹又甜讓人覺得味蕾都要吵架了。沒吃過的人或許難解箇中滋味，但吃過的人據說很容易上癮，欲罷不能。這麼奇妙，有機會的話不試試看怎行呢。

【精彩書摘】

栃木縣政府所在地的宇都宮以餃子聞名，據統計家庭餃子的消費量高達日本全國第一。當您跨出JR宇都宮車站，就可看到包著餃子皮的維納斯女神像出迎，而車站周邊也有難以罄數的餃子專門店互相較勁，說是日本的餃子之都一點也不為過。

浜松餃子。(圖/EZ叢書館提供)

據說宇都宮開始吃餃子是在第二次世界大戰之後，屯駐在宇都宮的軍隊因曾出兵中國東北，撤退後便將中國餃子的做法帶回宇都宮。而餃子之所以能在宇都宮根深蒂固，是因為宇都宮的氣候屬內陸性，夏季酷熱，冬季嚴寒，含豐富營養的餃子剛好可以補充精力，再加上宇都宮盛產麵粉、豬肉、韭菜等餃子的食材，很容易商品化，便普及起來。並稱餃子雙雄的濱松（靜岡縣），主要是以煎餃為主，而宇都宮除了煎餃，還有水餃、湯餃、炸餃和蒸餃等多樣的種類，且含多樣的蔬菜，吃起來一點也不會膩。

因為專門店很多，為凸顯自家的特色，各店家無論是在餃子皮、內餡，甚至是沾料都有獨到工夫與堅持，在這麼多家餃子店中要挑選出自己的對味的店家實屬不易。這時候，很建議大家參加每年11月的第一個星期六、日，在宇都宮城址公園舉辦的「宇都宮餃子祭」，可在「宇都宮餃子會」會員擺設的攤子，以一盤100日圓的價格品嚐各家的風味。此外，在平時也可以造訪市內的餃子主題園區「来(き)らっせ」（栃木的方言「いらっしゃい」歡迎光臨的意思）。園內設有常駐店鋪和每日輪替店鋪兩區，可讓大家一次品嚐多家排隊名店的美妙滋味，非常有效率。

庶民美食出身地大對決

●餃子：肉為主角的浜松vs.菜為主角的宇都宮

終戰後回鄉的軍人為了謀生，活用在中國學到的餃子作法，從而催生出「燒餃子」這樣的中華料理。迄今，燒餃子已成全民美食，甚至紅到海外變成外國人印象中的「日本料理」。但若要論及口感上的差異，還是得從宇都宮及濱松兩大發源地去追尋。

宇都宮的特色是內餡「菜多」。多選用白菜，菜肉比最多到八比二，因此吃起來比較清爽，碎肉的角色反而像是提味。煎好後會一個個地排列在盤子。不論外觀或口感，都比較接近中式鍋貼。

宇都宮餃子。(圖/EZ叢書館提供)

濱松的則是內餡「肉多」，菜肉比可達三比七。因為肉多，自然有著肉汁飽滿的特點，有點類似餡餅的口感。選用高麗菜，更凸顯內餡的甘甜豐潤。圓鍋煎好後整盤倒扣在盤子成圓狀排列。為了解膩，會附上一撮豆芽菜。

無論日本人覺得孰勝孰負，對台灣人而言，燒餃子的內餡缺了韭菜，就是吃不出餃子該有的一種……臭味（笑）。不過在台灣，厚皮的鍋貼是當主食，在日本薄皮的燒餃子則常是佐餐菜餚。因此看到日本人用燒餃子配白飯或拉麵，也就見怪不怪了。

(本文摘自《日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座》/EZ叢書館)

【作者簡介】

游翔皓

日本關西學院大學日本語教育碩士。目前主要任教於文化大學推廣教育部，教授日文。內容有「初˙中級日本語」、「日語能力檢定試驗」、「日語中上級讀解」、「日本歷史」等課程。合著有『經典日劇100話：Nippon所藏8』、『日本歷史名人：Nippon所藏12』，並翻譯許多日語學習及考試用書。

林潔珏

東吳大學日文系畢業。長住日本，曾任EZ Japan流行日語會話誌專欄執筆，現在是專業翻譯、口譯員。擁有烹飪、園藝、旅遊、攝影、遍嚐美酒美食等廣泛興趣和追根究底的衝勁。身為日文系的畢業生，最希望的是對台灣和日本文化的交流能盡一己之力，與大家分享在日本20幾年來的心得與體驗。

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【譯者簡介】

神戶市外國語大學英文系畢業，曾於Y's media（日本新聞媒體公司）、台北市觀光局、碧詠國際翻譯社、統一翻譯社擔任筆譯。著有《這個動作、那個情境、日語怎麼說？桃太郎的實用動詞組句，教你日語好到花瘋(附音檔)》同時也是人氣粉專「桃太郎的花瘋日文」版主。

日本庶民美食：Nippon所藏日語嚴選講座/EZ叢書館

(中時新聞網)